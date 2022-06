Piękny jubileusz obchodziła Pani Genowefa Tys, która w poniedziałek, 20 czerwca br. świętowała swoje 100. urodziny.

Pani Genowefa Tys urodziła się 20 czerwca 1922 r. w Dąbrówce Pniowskiej. Pochodzi z wielodzietnej, dziewięcioosobowej rodziny, a sama doczekała się trójki dzieci, ośmiu wnuków, trzynastu prawnuków i pięciorga praprawnuków. Po ślubie w 1940 r. przeprowadziła się do Chwałowic, gdzie mieszka do dziś. Przez całe życie ciężko pracowała na roli. Do niedawna była w dobrym stanie fizycznym, ale w ostatnim czasie podupadła na zdrowiu i jest pod troskliwą opieką rodziny.

O niecodziennym jubileuszu pamiętały władze gminy Radomyśl nad Sanem. Szanownej Jubilatce przekazane zostały prezenty oraz gratulacje i serdeczne życzenia zdrowia, optymizmu i wewnętrznej pogody ducha oraz wytrwałości i cierpliwości w znoszeniu trudów dnia codziennego. W imieniu jubilatki życzenia od wójta Jana Pyrkosza i kierownik USC Agaty Wydry w Urzędzie Gminy przyjęły: córka Maria Guzior i prawnuczka Karolina Jurkowska.

Obecnie Pani Genowefa jest drugą najstarszą mieszkanką radomyskiej gminy. O dwa lata starsza jest, mieszkająca obecnie w Legnicy, Pani Gizela Krajewska, która swoją rocznicę urodzin obchodziła w maju br.