Tenisiści stołowi Uczniowskiego Klubu Sportowego Gim-Tim 5 Stalowa Wola pokonali w rewanżowym spotkaniu ATS Bingo II Ropczyce 13:5 i awansowali do 4 ligi podkarpackiej.

W zasadzie już po pierwszym spotkaniu barażowym o wejście do 4 ligi w Ropczycach stalowowolska drużyna mogła odbierać gratulacje. Pokonała gospodarzy 12:6 i dlatego rewanż wydawał się być i był, jak się okazało, czystą formalnością. Gim-Tim 5 pokonał AT Bingo 13:5.

Punkty dla naszej drużyny zdobyli: Paweł Kos 4,5, Adam Pytel 4,5, Krzysztof Klocek 4. Ponadto w meczu wystąpiły także: Amelia Kramek i Kamila Jurek. Młodziutkie zawodniczki Gim-Tim 5 nie zdobyły co prawda punktów, ale dzielnie stawiały opór starszym do siebie, bardziej doświadczonym i „otrzaskanym” w ligowych bojach rywalom. Mecze sędziowali: Piotr Kramek i Jadwiga Jankiewicz.

Wyniki poszczególnych pojedynków, na pierwszym miejscu gospodarze: Krzysztof Klocek – Filip Wszołek 3:2 (11:2, 11:8, 9:11, 8:11, 11:6), Adam Pytel – Wojciech Szymański 3:1 (11:2, 11:8, 7:11, 11:7), Amelia Kramek – Maciej Pieprzak 0:3 (8:11, 5:11, 6:11), Paweł Kos – Paweł Szymański (12:10, 12:10, 11:4), Klocek – Szymański 3:0 (11:6, 11:5, 12:10), Pytel – Wszołek 3:2 (7:11, 11:9, 11:6, 9:11, 11:6), Kos – Pieprzak 3:1 (10:12, 11:8, 11:6, 11:8), Kramek – P.Szymański 1:3 (12:10, 3:11, 2:11, 8:11), Klocek – Pieprzak 3:0 (11:9, 11:9, 11:4), Jurek – Wszołek 1:3 (7:11, 11:6, 7:11, 4:11), Pytel – P.Szymański 3:1 (12:10, 3:11, 11:5, 11:8), Kos – W.Szymański 3:0 (13:11, 11:7, 11:9), Klocek – P.Szymański 3:1 (11:4, 9:11, 11:3, 11:8), Kos – Wszołek 3:1 (11:4, 11:8, 9:11, 11:2), Pytel – Pieprzak 3:2 (10:12, 11:6, 11:7, 8:11, 11:2), Jurek – W.Szymański 0:3 (4:11, 2:11, 7:11), Kos/ Pytel – Wszołek/Pieprzak 3:0 (18:16, 11:9, 11:4), Kramek/Jurek – W.Szymański/P.Szymański 1:3 (5:11, 17:15, 9:11, 9:11).