19 czerwca odeszło dwóch znakomitych sportowców Zakładowego Klubu Sportowego Stal Stalowa Wola; tenisista stołowy Stanisław Starzec i bokser Julian Fryzowicz.

Stanisław Starzec (ur. 4 lutego 1938 r. w Rzeszowie) był filarem drużyny Stali, z którą w roku 1959 awansował do II ligi, a w roku 1967, po raz pierwszy w historii klubu, do I ligi.

Największymi indywidualnymi sukcesami Stanisława Starca było wywalczenie tytułu wicemistrza Polski Wojska Polskiego, dwukrotne mistrzostwo województwa rzeszowskiego w grze pojedynczej i trzykrotne w grze deblowej wspólnie z Edwardem Kiljańskim.

Po zakończeniu kariery zawodniczej zajął się szkoleniem młodzieży. W 1981 roku rozpoczął pracę szkoleniową w III-ligowym Igloopolu Piskorowice. Po trzech latach wprowadził zespół kobiet do II ligi. W wolnych chwilach pomagał w pracy szkoleniowej Jadwidze Jankiewicz, trenerce UKS Gim-Tim 5 Stalowa Wola. W czasach swojej młodości reprezentował Stal także w rozgrywkach piłkarskich oraz hokejowych.

W roku 2013 z okazji 75-lecia ZKS Stal Stalowa Wola został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Stalowej Woli”.

Zmarł w wieku 84 lat.

Julian Fryzowicz (ur. 18 lipca 1949 roku w Lubawce). Do Stali trafił z Glinika Gorlice. Największym jego sportowym sukcesem było zdobycie drużynowego wicemistrzostwo Polski z ze Stalą w 1973 roku oraz zdobycie brązowego medalu indywidualnych mistrzostw Polski w Krakowie w roku 1972. Rok wcześniej dotarł do ćwierćfinału MP w Katowicach, a w roku 1974 został zwycięzcą międzynarodowego turnieju „Gryfa Szczecińskiego” w kategorii lekkiej.

Dwukrotnie stawał na podium mistrzostw okręgu rzeszowskiego. W 1970 r. został wicemistrzem, a dwa lata później wywalczył mistrzostwo w kategorii lekkiej.

Łącznie, przez 10 lat reprezentowania Zakładowego Klubu Sportowego Stal Stalowa Wola (1965-75), stoczył 107 walk, z których 68 wygrał, 7 zremisował i 32 przegrał.

Zmarł w wieku 72 lat.

Obydwaj sportowcy spoczną na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli. W środę 22 czerwca w Kaplicy Cmentarnej o godzinie 11 rozpocznie się ceremonia pogrzebowa Stanisława Starca, a o godzinie 12.30 Juliana Fryzowicza.