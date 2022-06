Na czerwcowej sesji stalowowolscy rajcy wprowadzając zmiany w budżecie miasta na 2022 rok zabezpieczyli pieniądze na podwyżki dla pracowników instytucji kultury. – Zgodnie z deklaracją, która była przeze mnie przedstawiana na poprzedniej sesji w projekcie uchwały budżetowej jest kwota 849 tys. zł zabezpieczająca podwyżki dla pracowników instytucji kultury miasta Stalowej Woli, na takich samych zasadach jak zostały określone dla innych instytucji – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Kwota bazowa wyliczona na każdego pracownika to 410 zł brutto. O wysokości podwyżek dla poszczególnych pracowników decydować będą dyrektorzy i kierownicy jednostek. Minimalna kwota przyznanej podwyżki ma wynosić 210 zł. Propozycja obejmuje wyrównanie wynagrodzeń od 1 stycznia 2022 roku.

Przy okazji procedowania uchwały głos zabrała radna Renata Butryn, w temacie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli.

– Miała być komisja oświaty poświęcona tematowi zwiększenia puli pieniędzy na dodatki motywacyjne, bo chcieliśmy w ten sposób również dać satysfakcję pracownikom pedagogicznym. Podwyżki, które zaproponował rząd są niesatysfakcjonujące. Taka komisja się nie odbyła, nie dyskutowaliśmy na ten temat, w związku z tym czy zostały podjęte jakieś przedsięwzięcia czy pan prezydent zwiększył może w jakiś sposób pulę pieniędzy, przeznaczoną na dodatki motywacyjne i czy znajdzie to odzwierciedlenie w budżecie miasta – pytała radna Renata Butryn. Przewodniczący rady Stanisław Sobieraj poinformował, że wspomniana komisja ma się odbyć początkiem lipca.

– Projekt uchwały, który jest państwu przedstawiony zakłada również podwyżki, które wynikają z uregulowań ogólnopolskich dotyczących zmian subwencji, a więc ta uchwała zakłada regulację wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych stalowowolskiej oświaty zgodnie ze zmianami, które następują na szczeblu krajowym, a więc ta uchwała również wprowadza do budżetu miasta dodatkowe środki umożliwiające uruchomienie tych zmian. Jeżeli chodzi o regulacje dotycząca wynagrodzeń, dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz dodatków motywacyjnych w tej chwili są tworzone symulacje dotyczące całościowego spojrzenia na tę sprawę, one do końca czerwca powinny być wypracowane i początkiem lipca przedstawione do dyskusji Rady Miejskiej. Jeżeli chodzi o dodatki motywacyjne to chciałbym podkreślić, że uchwała obejmuje tak naprawdę poziom maksymalny w tym zakresie więc nie będzie wymagało to zmiany przepisów Rady Miejskiej natomiast inne zadania będą wprowadzone w formie zarządzeń prezydenta miasta. Jedyne zmiany będą polegały na wprowadzeniu dodatkowych środków do budżetu miasta – mówił prezydent Nadbereżny.

Dodał również, że budżet miasta nie jest w stanie udźwignąć za pośrednictwem dodatków motywacyjnych kwestii regulacji wypłat pracowników pedagogicznych. – Będziemy przeznaczali dodatkowe środki, aby te budżety były większe natomiast nie są one formą regulacji wynagrodzeń, dla pracowników oświatowych pedagogicznych – mówił prezydent miasta.

Radna Renata Butryn zaznaczyła, że chodzi jej przede wszystkim o otwartość na dyskusję w tym temacie i wypracowanie lokalnych rozwiązań, które są możliwe do realizacji.

