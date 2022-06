W finale wojewódzkim rozgrywek Pucharu Polski 3-ligowa Stal Stalowa Wola pokonała w Krośnie 4-ligowe Karpaty 3:0. Zwycięzcy odebrali z rąk Mieczysława Golby, szefa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, piękny okazały puchar, a „na dniach” na konto klubu ze Stalowej Woli trafi z wojewódzkiej centrali 40 tys. zł. Karpaty dostaną 10 tys.

Po zakończeniu meczu nasi piłkarze radośnie manifestowali swój sukces, ale najbardziej chyba szczęśliwym człowiekiem był tego dnia w Krośnie prezes Stali PSA. Wiesław Siembida. Finansowy zastrzyk nie jest zapewne taki, jakiego by sobie życzył pan prezes, bo klubowa kasa świeci ponoć pustkami, ale… dobre i te 4 „dyszki” przygarnąć.

Mecz od początku do końca przebiegał pod dyktando Stali, która wypracował sobie kilka bardzo dobrych okazji strzeleckich, ale żadnej z nich nie wykorzystała, natomiast objęła prowadzenie po kontrowersyjnej akcji, po której gospodarze domagali się od sędziego odgwizdania pozycji spalonej zdobywcy bramki, Danielowi Świderskiemu. Gdyby był VAR, to być może ich pretensje okazałyby się być uzasadnione. Po zagraniu Dudy ze swojej połowy Świderski wyszedł „sam na sam” z bramkarzem, przelobował go, następnie poradził sobie w polu karnym z biegnącym za nim obrońcą i skierował piłkę do pustej bramki.

Trzy minuty po przerwie Stal podwyższyła wynik. Po akcji Kacprzyckiego i Dudy prawą stroną boiska, piłkę w siatce Karpat umieścił z kilku metrów Szymon Jopek. Wynik ustalił Świderski, a największy udział przy tym trafieniu miał Oskar Wojtysiak i jeden z obrońców Karpat. Pomocnik Stali uderzył z ostrego kąta, a z linii bramkowej któryś z piłkarzy gospodarzy „nastrzelił” piłką Świderskiego i najlepszy strzelec naszej drużyny zapisał kolejne trafienie w tym sezonie.

KARPATY – STAL 0:3 (0:1)

0-1 Świderski (38), 0-2 Jopek (48), 0-3 Świderski (70)

KARPATY: Krawczyk – Król (83 Frydrych), Sęp, Bober (64 Gierlasiński), Baran, Gul, Stasz, Matofij (67 Majewski), Smoleń, Gawle, Płonka (58 Fundakowski).

STAL: Wietecha – Skrzyniak, Hudzik, Olszewski – Zięba (88 Szifer), Wojtysiak (81 Kiełbasa), Khorolskyi (88 Stelmach), Jopek (77 Stępniowski), Duda, Kacprzycki – Świderski (84 Biskup).

Sędziował Sebastian Godek (Rzeszów). Żółte kartki: Bober – Olszewski, Khorolskyi.