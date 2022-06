Po dwóch latach przerwy spowodowanej koronawirusem odbyły się w Olsztynie Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Masters w pływaniu. Znakomitą formę zaprezentowali pływacy Motyla Master Stalowa Wola. Zdobyli 32 medale, w tym 15 złotych, a w klasyfikacji drużynowej mężczyzn zajęli trzecie miejsce!

Do stolicy Warmii i Mazur stalowowolskie Motyle pojechały w sześcioosobowym składzie, najlepsi z najlepszych, multimedaliści mistrzostw Polski: Maria Petecka, Arkadiusz Berwecki, Włodzimierz Jarzyna, Robert Baran, Robert Lorkowski i Krzysztof Pawłowski.

Do mistrzostw zgłosiło się i wystartowało 347 zawodników z 78 klubów z Polski, Litwy, Ukrainy, Australii, Niemiec i Łotwy, a największą gwiazdą zawodów był reprezentant Warsaw Masters Team, Paweł Korzeniowski – mistrz świata z 2005 roku i dwukrotny wicemistrz świata oraz trzykrotny mistrz Europy na krótkim i długim basenie na 200 m stylem motylkowym.

W klasyfikacji medalowej open reprezentacja Motyla Master MOSiR Stalowa Wola zajęła siódme miejsce – 32 medale: 15 złotych, 8 srebrnych i 9 brązowych. W klasyfikacji drużynowej mężczyzn Motyl uplasował się na trzecim miejscu, potwierdzając swoją przynależność do krajowej elity. Dość powiedzieć, że plecy stalowowolskim Motylom oglądali zawodnicy z tak prężnie działających i dużo większych ośrodków, jak Szczecin, Częstochowa, Gdynia, Poznań, Kraków, czy Białystok.

Łącznie sklasyfikowano 233 zawodniczek i zawodników, co jest kolejnym rekordem i potwierdzeniem tego, że poziom krajowego czempionatu jest coraz wyższy i coraz bardziej wyrównany, a to oznacza, że o podium będzie coraz trudniej.

W trakcie tegorocznych mistrzostw ustanowiono 32 rekordy Polski. Poprawiane one były z serii na serię, a poszczególnych zawodników niejednokrotnie dzieliły tylko setne części sekundy.

Z naszych reprezentantów największym dorobkiem medalowym może poszczycić się Robert Lorkowski, który wywalczył 10 medali, 5 złotych, 2 srebrne i 3 brązowe w kategorii wiekowej 60-64 lata. Założyciel i trener sekcji pływackiej Motyl Master MOSiR Stalowa Wola, zwyciężył na 400 m stylem dowolnym (5:53,81), 200 m stylem motylkowym (3:27,57), 400 m stylem zmiennym (6:33,82), oraz w sztafetach; 4×100 m stylem dowolnym w kategorii wiekowej AG 200-239 (1:57,54) i 4×50 m stylem zmiennym w kategorii wiekowej AG 200-239 (2:09,91).

Z 9 medalami wrócił z Olsztyna Arkadiusz Berwecki (kategoria wiekowa 45-49 lat). Mistrzostwo Polski wywalczył na 200 m stylem dowolnym (58,45), 200 m stylem zmiennym (2:26,62) oraz we wspomnianych już wyżej sztafetach. Do tego dorzucił 3 medale srebrne i 2 brązowe.

6 razy wchodził na podium mistrzostw najlepszy stalowowolski „grzbieciarz” – Robert Baran. Został mistrzem Polski na 50 m i 100 m stylem grzbietowym (31,36 i 1:09,62) oraz w sztafetach, ponadto zdobył 1 medal srebrny i 1 brązowy.

6 medali i także 4 „złote” wywalczyła także Maria Petecka (50-59), jedyna kobieta w drużynie Motyla. Wygrała wyścigi na 200 m stylem klasycznym (3:43,44), 50 i 100 m stylem motylkowym (41,89 i 1:39,55) oraz na 200 m stylem zmiennym (3:19,14). Do tego dołożyła medal srebrny i brązowy.

W znakomitym stylu przypomniał się pływackiej braci Włodzimierz Jarzyna (kategoria wiekowa 70-74), który wrócił do rywalizacji w mistrzostwach Polski po kilkuletniej nieobecności i trzeba powiedzieć, że wrócił z… przytupem! Został mistrzem Polski na 100 m i 200 m stylem grzbietowym (1:43,50 i 3:45,46), a ponadto wywalczył 2 medale brązowe.

Ostatnim naszym medalistą był Krzysztof Pawłowski, który ze swoimi kolegami ze sztafety 4×100 m dowolnym i 4×50 m stylem zmiennym, dwukrotnie wskakiwał na najwyższy stopień podium.

Nowy sezon startowy rozpoczęty przez naszych zawodników wypadł rewelacyjnie, zatem czekamy na kolejne starty i kolejne sportowe sukcesy stalowowolskich Motyli.