Trwa proces projektowania hospicjum, które ma powstać przy ulicy Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. – Projekt jest na ukończeniu, mam nadzieję, że pozwolenie na budowę będzie za niedługo, więc rozpocznie się już rzeczowa realizacja – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli przy okazji zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok dla stalowowolskiego ambulatorium głos zabrała radna Renata Butryn. Radna poinformował, że w trakcie jednej z komisji dyrektor placówki medycznej przybliżył zgromadzonym temat m.in. funkcjonowania rehabilitacji całodobowej.

– Dla całości zakładu jest dosyć kosztowna i w tej chwili niedofinansowana. To niedofinansowanie wynika i z zaniżonej wartości usług wycenionych przez NFZ, ze wzrostu kosztów osobowych czyli wzrostu płac minimalnych, które nie są rekompensowane przez NFZ w ramach opłaty za usługi. Musimy się nad tym bardzo poważnie pochylić i jako rada społeczna i jako rada miasta co dalej z rehabilitacją całodobową w jaki sposób nakreślić jej przyszłość – mówiła radna Renata Butryn. Pytając jednocześnie o poziom zaawansowania pracy przy budowie hospicjum z poradnią medycyny paliatywnej. – Dywagowaliśmy, nie wiem czy słusznie, że ewentualnie ci którzy pracują na rehabilitacji całodobowej, chodzi o personel medyczny, fizjoterapeutów mogliby znaleźć zatrudnienie w hospicjum. Można byłoby połączyć usługi, jednego i drugiego podmiotu. Oczywiście było to poruszane w sferze pewnych rozważań – mówiła radna.

Projekt na ostatniej prostej

Prezydent Lucjusz Nadbereżny poinformował, że projekt hospicjum jest już na ukończeniu, kolejnym krokiem będzie pozwolenie na budowę.

– W tym samym czasie podejmowane są intensywne prace związane z częścią formalną, a więc najważniejszą części funkcjonowania tego typu obiektu, a więc uzyskania w przyszłości kontraktu z NFZ. W tej chwili rozstrzygane są kwestie w jakiej formule prawnej i w jaki sposób można byłoby się ubiegać o ten kontrakt, właśnie z pozycji inwestora jakim jest miasto Stalowa Wola, ewentualnie do przekazania później cesji tego kontraktu czy dla ambulatorium czy dla inne jednostki, która byłaby powoływana przez miasto, czy we współpracy z miastem. I w momencie kiedy będą rozstrzygnięte te kwestie formalne w dialogu z NFZ będziemy mogli podejmować decyzje dalej w tym zakresie – mówił włodarz miasta. Zaznaczył, że hospicjum będzie podmiotem bardzo specjalistycznym, a przyszli pracownicy będą musieli spełnić konkretne wymagania.

– Mam wiedzę, że są osoby na terenie miasta Stalowej Woli, które rozpoczęły kwalifikowane kursy związane z opieką paliatywną tak aby mogły świadczyć usługi w hospicjum. Jeżeli te osoby (pracownicy rehabilitacji całodobowej) są w tej chwili zagrożone ewentualną zmianą pracy to należałoby je zachęcić aby zainteresowały się właśnie odbywaniem takich kursów. Bez wątpienia naszym wymaganiem i takim głównym zadaniem oprócz realizacji zadania majątkowego budowy hospicjum jest tworzenie personelu na bardzo wysokim poziomie, o wysokich kwalifikacjach. Każdy kto będzie zatrudniany w hospicjum, będzie miał stawiane te wymagania – odpowiednich kwalifikacji – mówił prezydent Nadbereżny.

Hospicjum wraz z poradnią medycyny paliatywnej w Stalowej Woli przy ulicy Kwiatkowskiego

Hospicjum wraz z poradnią medycyny paliatywnej w Stalowej Woli to obiekt, który stanie przy ulicy Kwiatkowskiego w sąsiedztwie ambulatorium. W ramach zadania powstanie placówka na kilkadziesiąt łóżek z możliwością rozbudowy. Każdy z pokoi będzie miał osobną łazienkę. W obiekcie znajdą się też m.in. pomieszczenia dla rodzin pensjonariuszy, stołówka, jadalnia, pokoje zabiegowe i rehabilitacyjne. Nie zabraknie także kaplicy. W ramach tego projektu zostanie wybudowana przychodnia poradni medycyny paliatywnej, która będzie się znajdowała od frontu, od ulicy Kwiatkowskiego.

Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu w tym parking na nie mniej niż 55 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych, drogi wewnętrzne oraz zieleń.