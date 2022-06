Niżańskie Centrum Kultury Sokół zaprasza na kolejny koncert z cyklu KONCEP.T muzyczny. W niedzielę, 26 czerwca, na muzycznej scenie wystąpi zespół Voo Voo – NABROIŁO SIĘ (1986-2021).

21 kwietnia 2021, w dniu urodzin lidera Voo Voo, Wojciecha Waglewskiego, ukazała się jubileuszowa kompilacja pt. „Nabroiło się (1986-2021)”, zawierająca autorski wybór 35. utworów podsumowujący dotychczasową, 35-letnią działalność zespołu.

Płyta doskonale oddaje fenomen Voo Voo – zespołu, który wymyka się łatwym definicjom. Twórczość grupy i jej lidera Wojciecha Waglewskiego wciąż ewoluuje, zmienia swój charakter, nieustannie zaskakując fanów. Na swoim koncie mają niezliczoną ilość koncertów, ponad 40 albumów oraz współpracę z artystami światowego formatu jak Don Cherry, Nick Cave, Twinkle Brothers, Esperanza Spalding czy Alim Qasimov – uznany przez New York Times za jednego z najważniejszych współcześnie żyjących śpiewaków na świecie, laureat niezwykle prestiżowej nagrody muzycznej International Music Council UNESCO. To wyróżnienie otrzymali m.in. Yehudi Menuhin, Dymitr Szostakowicz czy Leonard Bernstein. Na krajowej scenie Voo Voo nagrywało i występowało m.in. z Tomaszem Stańką, Urszulą Dudziak, Leszkiem Możdżerem, Anną Marią Jopek, Katarzyną Nosowską, zespołem Mazowsze, wybitną mezzosopranistką Małgorzatą Walewską. Trudno o zespół z równie imponującym dorobkiem i równie szerokimi horyzontami muzycznymi.

Tak wydawnictwo zapowiada autor biografii Voo Voo – Piotr Metz: „Szanowni Państwo, ten zestaw to nie obcojęzyczne „best of”, czy „greatest hits”. A tym bardziej swojskie bardziej „złote przeboje”. To ścieżka dźwiękowa więcej niż jednego, więc pewnie i Waszego pokolenia. Od różnych faz, przez wszystkich muzyków i wojowników po się poruszanie w niełatwej rzeczywistości. To sposób na opanowanie niesfornego bytu, ze świadomością, że się nam zbiera, bo nabroiliśmy i Bóg nam dokopać może. I że są rzeczy najważniejsze.

NIEDZIELA | 26.06.2022 | godz. 19.00

BILETY >> 55 zł przedsprzedaż | 65 zł w dniu koncertu

BILETY ONLINE >>> VOO VOO W NCK

BILETY STANCJONARNIE >> dostępne od 10 czerwca 2022 w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”

Miejsce >>> sala widowiskowa Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”, ul. T. Kościuszki 9, Nisko