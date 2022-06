Gmina Zaklików w drugiej edycji Polskiego Ładu otrzymała dofinansowanie w kwocie 9 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację 3 zadań: przebudowa i rozbudowa budynków użyteczności publicznej, cyfryzacja usług publicznych oraz modernizacja dróg.

Zakres zaplanowanych prac przy pierwszym zadaniu dotyczy modernizacji budynku GOK-u w Zaklikowie i obejmuje przebudowę schodów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych, remont i wykończenie ścian, sufitów, posadzek (tynki, okładziny, malowanie), montaż elementów wyposażenia wnętrz, wykonanie elewacji wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych i robotami towarzyszącymi (balustrady, zadaszenia, drabiny, parapety itp.), ocieplenie stropodachu, izolację fundamentów.

Projekt przewiduje także wykonanie placu manewrowego i postojowego oraz drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem, wykonanie oświetlenia i zagospodarowanie terenu. Druga część zadania to roboty w części użytkowanej przez OSP Zaklików, a więc remont i wykończenie ścian, sufitów, posadzek (tynki, okładziny, malowanie), montaż i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w tym bram garażowych, wykonanie elewacji wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych i robotami towarzyszącymi, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, montaż wyposażenia instalacji wodociągowej i sanitarnej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wykonanie instalacji odgromowej, montaż elementów wyposażenia instalacji elektrycznej i monitoringu.

Trzecia część tego zadania to przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zaklikowie, obejmująca rozbudowę zachodniego skrzydła w części parteru, wraz z częścią zajmowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej, przebudowę i remont wszystkich istniejących pomieszczeń, przebudowę instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, sanitarnej, wodociągowej, gazowej i teletechnicznej (internetowa, CCTV, alarmowa) wraz z wyposażeniem, wykonanie klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, montaż elementów wyposażenia wnętrz, przebudowę przyłączy wraz z pompownią ścieków, przebudowę elewacji. Zakres zaplanowanych prac zakłada również zagospodarowanie terenu przy budynku wraz z wykonaniem miejsc postojowych, ciągów komunikacyjnych i odwodnieniem.

Drugim zadaniem, które uzyskało dotację z Polskiego Ładu jest dostawa wraz z montażem systemu zdalnego odczytu wskazań wodomierzy. Chodzi o system mający wpływ na usprawnienie odczytu oraz obniżenie strat wody poprzez zwiększenie dokładności wodomierzy, monitorowanie przyłączy i informowanie klientów o nietypowych zdarzeniach, takich jak wyciek czy przepływ wsteczny.

Zakres systemu zdalnego odczytu wskazań wodomierzy obejmuje m.in. wodomierze z modułem radiowym – około 2500 szt., nakładki na wodomierz do zdalnego odczytu – około 300 szt., urządzenie mobilne do zdalnego odczytu – 2 szt., system informatyczny serwer wraz z oprogramowaniem zapewniającym przetwarzanie, rejestrowanie, archiwizowanie i przekazywanie danych oraz pojazd z anteną kierunkową do obsługi i eksploatacji systemu zdalnego odczytu.

W ramach zadania drogowego zaplanowano budowę, przebudowę oraz remonty dróg w gminie Zaklików w miejscowościach Lipa (ul. Kościelna, Wiśniowa, Pocztowa), Goliszowiec (droga 101412R) , Zaklików (łącznik z ul. Targową ). Łączna długość zaplanowanych do modernizacji dróg to około 1,66 km.