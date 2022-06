Pani Maria pokazała, że nigdy nie jest w życiu za późno na zmiany, zwłaszcza te na lepsze. I w wieku 64 lat na dobre rozprawiła się z dodatkowymi kilogramami. Zyskała nie tylko zdrowie, ale także świetne samopoczucie. Pani Maria przez całe życie walczyła z nadwagą. Jak sama przyznaje, już od dziecka miała problem z kilogramami.

– Próbowałam odchudzać się na własną rękę, ale za każdym razem wracałam do poprzedniej wagi – opowiada nasza bohaterka. – Przybywało lat i z każdym rokiem czułam się gorzej. Dodatkowe kilogramy nie były obojętne dla kości, stawów, kolan. Coraz trudniej było mi się poruszać i wykonywać proste, codzienne czynności, w większości wyręczał mnie mój mąż. Źle się czułam fizycznie i psychicznie. I wtedy z pomocą przyszła najbliższa rodzina Pani Marii, która zachęciła ją do wizyty w Projekt Zdrowie. – Podjęłam wyzwanie i zastosowałam się do zaleceń dietetyczki, choć obawiałam się, czy na pewno dam radę przygotowywać posiłki.

Bohaterka nie miała problemów z przestawieniem się na dietetyczne potrawy, gdyż lubi większość produktów, które pojawiają się w jej menu, zwłaszcza owoce i warzywa.

– Z dnia na dzień przestałam się objadać wieczorami. Okazało się że przy dobrze skomponowanej diecie naprawdę już tego nie potrzebuję. Nie mam też problemu ze słodyczami, a kiedyś nie potrafiłam przejść obojętnie obok półki z łakociami.

Podczas 10-miesięcznej kuracji nasza bohaterka odkryła, że lubi takie zdrowe posiłki, a większość z nich jest bardzo łatwa w przygotowaniu.

– Znajomi mówią, że wyglądam świetnie, młodziej. Sami zastanawiają się nad wizytą u dietetyka, bo tak jak ja chcą zadbać o siebie i o swoje zdrowie. Polecam, bo naprawdę warto. Gdybym mogła cofnąć czas o wiele wcześniej zdecydowałabym się na ten krok. Efekty są mierzalne i widoczne gołym okiem, to jednak nie wszystko co się zmieniło… Teraz czuję się o wiele lepiej, mam więcej energii i chęci do życia i codziennych obowiązków, a uśmiech na stałe gości na mojej twarzy – dodaje Pani Maria.

Żywienie ma wpływ na każdy aspekt funkcjonowania naszego organizmu, jesteśmy tym co jemy i od tego w ogromnej mierze zależy długość i jakość naszego życia. Rozumiejąc tę zależność stworzyliśmy miejsca gdzie każdy otrzyma indywidualną pomoc, wsparcie i niezbędną wiedzę żywieniową. Tak właśnie powstał Projekt Zdrowie! Jesteśmy ludźmi z pasją i wieloletnim doświadczeniem w branży dietetycznej. Naszą misją jest rzetelna pomoc na najwyższym poziomie, dlatego nasza oferta jest zawsze indywidualnie dopasowana do każdej osoby, która szuka pomocy z zakresu dietetyki.

Pracujemy na autorskim systemie dietetycznym, stworzonym przez wykwalifikowaną kadrę dietetyczną. Nasze diety, plany żywieniowe i zalecenia opracowywane są przez osoby kierunkowo wykształcone, z ogromnym doświadczeniem zawodowym, dla których dietetyka jest prawdziwą pasją. Nasi klienci mają szeroki wybór, który pozwala na dopasowanie naszej metody do swoich potrzeb i możliwości. Prowadzimy terapie żywieniowe uwzględniające suplementację jak i takie, które oparte są jedynie na zaleceniach żywieniowych i współpracy z dietetykiem.

Umów się już dziś na bezpłatną konsultacje z naszym dietetykiem!

tel. 669 696 770

PROJEKT ZDROWIE – POLSKIE CENTRA DIETETYCZNE

www.stalowawola.projektzdrowie.info

ul. Popiełuszki 6, 37-450 Stalowa Wola;

e-mail: stalowawola@projektzdrowie.info