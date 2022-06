26-latek zignorował sygnały podawane przez policjantów i odjechał. Próba ucieczki nie powiodła się. Teraz oprócz odpowiedzialności za wykroczenia drogowe, grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności za przestępstwo niezatrzymania się do kontroli.

W minioną środę, 15 czerwca, przed godziną 10, w miejscowości Wólka Bielińska, patrol ruchu drogowego prowadził działania kontrolne „Prędkość”. Policjanci dostrzegli forda, który jechał dość szybko. Urządzenie do pomiaru prędkości wskazało 80 km/h, to o 30 km/h więcej niż dopuszczalna w tym miejscu. W związku z popełnieniem wykroczenia, policjant wydał kierującemu polecenie zatrzymania się. Kierowca forda zignorował to, po czym gwałtownie przyspieszył. Znając okoliczne skróty, próbował uniknąć spotkania z funkcjonariuszami.

Policjanci zatrzymali go w miejscu zamieszkania. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 26-latek był trzeźwy. Mężczyzna nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania. Twierdził, że był zestresowany, ponieważ wcześniej pokłócił się z bliską mu osobą. Na widok policjantów jeszcze bardziej się zdenerwował i nie zatrzymał się do kontroli, mimo wysyłanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

26-letni mieszkaniec gminy Rudnik nad Sanem odpowie nie tylko za wykroczenie drogowe związane z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości oraz niezastosowaniem się do polecenia wydanego przez funkcjonariusza, ale również za przestępstwo niezatrzymania się do kontroli. Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.

