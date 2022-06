Na ostatniej sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego rajcy udzielili absolutorium zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Radni byli jednogłośni.

Budżet na 2021 rok został uchwalony 15 grudnia 2020 roku z założonymi dochodami w wysokości 142,9 mln zł, planowanymi wydatkami w kwocie 144,7 mln zł oraz z deficytem w kwocie 1,8 mln zł, który planowano pokryć przychodami z wolnych środków.

– W trakcie roku zwiększenie dochodów to kwota 12 672 946, 24 zł co dało 8,9 proc. wzrostu do pierwotnego budżetu. Wydatki wzrosły o 24 429 989, 24 zł, co dało 16,9 proc. wzrostu w porównaniu do pierwotnej kwoty uchwały budżetowej. Ta relacja spowodowała, że deficyt wzrósł do kwoty 13 557 043 zł i planowano pokryć go różnymi źródłami – mówiła skarbnik Elżbieta Kulpa

Ostatecznie dochody Powiatu Stalowowolskiego zaplanowane w wysokości 155,6 mln zł zostały wykonane na kwotę 150,2 mln zł, co stanowiło 96,5 proc. planu. Natomiast wydatki powiatu zostały wykonane na kwotę 150,1 mln zł, co stanowiło 88,7 proc. planu założonego na kwotę 169,1 mln zł. Samorząd zakończył rok nadwyżką budżetową w wysokości 87 tys. zł. Wydatki bieżące powiatu wyniosły 124,5 mln zł, natomiast wydatki inwestycyjne 25,6 mln zł..

– Chciałbym w imieniu zarządu serdecznie podziękować za obdarzenie tak jednomyślnym zaufaniem do naszych prac i naszej realizacji tego planu budżetowego za 2021 rok. Jest to też i państwa sukces. Pracujemy zgodnie, przy otwartej kurtynie i myślę, że jest to widać w czasie głosowań- mówił podczas sesji starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.