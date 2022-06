„Tętni w nas dobro” – pod takim hasłem 18 czerwca odbędzie się letnia zbiórka krwi w Zbydniowie.

Wydarzenie zaplanowane jest w godzinach od 9 do 13, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie. Warto pamiętać, że są to godziny rejestracji krwiodawców, natomiast sam pobór krwi będzie trwał do ostatniego zarejestrowanego.

Przypominamy, że dawcą krwi może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18-65 lat, legitymujący się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i numerem PESEL (może to być dowód osobisty lub paszport).

Każdy chcący oddać krew powinien:

– być wypoczęty,

– przed oddaniem krwi spożyć lekkostrawny i niskotłuszczowy posiłek,

– wypić 1,5 do 2 litrów płynów w dniu poprzedzającym oddanie,

– nie spożywać alkoholu w dniu poprzedzającym oddanie,

– ograniczyć palenie papierosów,

– ważyć co najmniej 50 kg,(dysproporcja pomiędzy wagą a wzrostem

może być przyczyną dyskwalifikacji),

– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i wypełnienie go.

Wszystkie informacje na temat akcji można zdobyć pod numerem telefonu: 697-364-572 oraz znaleźć na profilu wydarzenia na Facebooku pod nazwą: „Tętni w nas dobro” – letnia edycja zbiórki krwi w Zbydniowie, w zakładce „dyskusja”.

