19 czerwca, a więc w najbliższą niedzielę, na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem odbędzie się tegoroczna „Wiklina 2022”. Gwiazdą imprezy będzie Zenon Martyniuk.

Na powrót rudnickiej „Wikliny” jako jednej z największych imprez plenerowych w naszym regionie mieszkańcy Rudnika nad Sanem, całej ziemi niżańskiej oraz ościennych gmin i powiatów, czekali od dawna. „Wiklina” powraca i to od razu z rozmachem. Na zaproszenie organizatorzy w Rudniku zagra Zenon Martyniuk. Gwiazdor disco polo wykona swoje największe hity. Jednak rudnicka impreza to przede wszystkim promocja lokalnego rękodzieła – a więc wszystkiego co związane z wikliną. Będą więc targi wikliniarskie i pokazy wyplatania.

Wiklina 2022. A oto szczegółowy program:

14.00 – 16.30 – Festiwal Twórczości Artystycznej Szkół Gminy Rudnik nad Sanem oraz prezentacje grup tanecznych z Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem;

17.00 – gwiazda „Wikliny” Zenon Martyniuk;

18.15 – koncert zespołu Zbóje;

19.30 – koncert zespołu TEX;

20.30 – koncert zespołu LILI;

21.30 – gwiazda wieczoru After Party.

Imprezy towarzyszące:

– piątek, 17 czerwca, godz. 17 MOSiR – Wiklinowy rajd rowerowy;

– sobota, 18 czerwca, godz. MOSiR – Turniej siatkówki plażowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej;

– niedziela, 19 czerwca, MOSiR – targi wikliniarskie, pokazy mistrzowskiego wypalania, stoiska gospodyń wiejskich, strefa zabaw dla dzieci, prezentacje rękodzieła i drobnej wytwórczości, gastronomia.