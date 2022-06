Mieszkańcy ulicy Wędkarskiej w Stalowej Woli skarżą się na jej fatalny stan. Jak mówią w 2021 roku przy okazji remontu ulicy Krzywej – z ulicy Wędkarskiej usunięte zostały asfalt i chodniki. Mieszkańcy podkreślają, że ulica miała zostać poddana modernizacji, ale pracowników mających się zając realizacją zadania nie widać.

– Przejazd ul. Wędkarską wymaga nadzwyczajnej ostrożności i naraża pojazdy na uszkodzenia zawieszenia podwozia i karoserii. Szczególnie krytyczny stan nawierzchni ma miejsce w okresie intensywnych opadów oraz w okresie zimowym. Natomiast w okresie wiosennym i letnim żyjemy w tumanach kurzu unoszącego się spod kół naszych samochodów oraz samochodów dojeżdżających do garaży usytuowanych na skarpie nadsańskiej. (…) My mieszkańcy ul. Wędkarskiej oczekujemy dokończenia realizacji rozpoczętej i porzuconej inwestycji i przywrócenia ulicy Wędkarskiej do stanu sprzed rozpoczęcia remontu, mieszkańcy chcą żyć i mieszkać w cywilizowanych warunkach – czytamy w petycji wystosowanej przez mieszkańców.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie ze stalowowolskim magistratem.

– Wykonanie prac na ul. Wędkarskiej uwarunkowane jest wybudowaniem kanalizacji deszczowej wzdłuż szeregu garaży, od której wyprowadzone zostaną dwa przyłącza do zbierania wody z ul. Wędkarskiej. Wydział ITP wystąpił trzy tygodnie temu do Pana Skarbnika o zabezpieczenie na ten cel środków w wysokości 120 tys. zł w budżecie Miasta. Czekamy na decyzję w tej sprawie. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej przy garażach i przyłączy do ul. Wędkarskiej, zostanie wyremontowana jej nawierzchnia – czytamy w nadesłanej odpowiedzi z 14 czerwca br.