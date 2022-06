W piątek, 10 czerwca, odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie z cyklu „Pasjonaci są wśród nas”, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku. Do Klubu Ludzi z Pasją dołączył tym razem niżański regionalista, a także wielki pasjonat kina, Mieczysław Barnat.

Mieczysław Barnat to mieszkaniec Niska, który wielu jego mieszkańcom znany jest z zamiłowania do regionalnej historii. Był gościem wykładów i prelekcji. Jest autorem artykułów i książki „Potop szwedzki. Bitwa pod Niskiem”.

Trzeba jednak podkreślić, że jest to osoba o wielu różnych pasjach. Największą z nich jest film oraz kino. W prywatnych zbiorach Mieczysława Barnata, znajduje się szereg książek, czasopism oraz broszur związanych zarówno z kinem polskim, jak i naszym niżańskim. Jest także melomanem, a jego kolekcja płyt gramofonowych i CD jest naprawdę imponująca.