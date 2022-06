Komisja Gier i Dyscypliny piłkarskiego podokręgu stalowowolskiego po raz czwarty w tym sezonie ukarała Stal Stalowa Wola PSA walkowerem. Po raz drugi za występ w drużynie rezerw zawodnika nieuprawnionego do gry.

W ostatniej kolejce ligi okręgowej rezerwy „Stalówki” pokonały w Tarnobrzegu Siarkę II 3:0, zbierając za swój występ naprawdę wiele pochlebnych recenzji. Niestety, cały trud młodych piłkarzy ze Stalowej Woli poszedł na marne.

Nie ma w klubie komu policzyć

Dwa dni po tym meczu, na wtorkowym posiedzeniu Komisja Gier i Dyscypliny podokręgu Stalowa Wola, analizując w Ekstranecie protokół wypełniony przez sędziego meczu i działając w oparciu o Regulamin Rozgrywek, musiała zweryfikować wynik spotkania i przyznać walkower Siarce Tarnobrzeg. Okazało się, że w zespole ze Stalowej Woli wystąpił nieuprawniony do gry zawodnik, a był nim Wiktor Stępniowski, który ma za sobą występy w 24 meczach 3-ligowej „Stalówki”, a to oznacza, że rozegrał już w tym sezonie 2/3 meczów w zespole występującym w wyższej klasie rozgrywkowej, co jest niezgodne z § 20 pkt 4 ppkt wspomnianego Regulaminu Rozgrywek.

W czymś trzeba być najlepszym

Ukaranie Stali Stalowa Wola PSA walkowerem to nic nowego. W rundzie jesiennej, w 4. kolejce w meczu rozgrywanym na sztucznej murawie PCPN Stal pokonała Azalię 3:0, ale ponieważ gospodarze z błędami wypełnili, a ponadto nie na takim jak potrzeba druku, protokół meczowy, więc Wydział Gier i Dyscypliny podokręgu Stalowa Wola zweryfikował wynik, przyznając trzy punkty walkowerem Azalii. Także rewanżowe spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny z Woli Zarczyckiej i ponownie trzy punkty przybyło im walkowerem. Stal nie pojechała na mecz, ponieważ nie zdołała skompletować składu.

Po raz trzeci „profesjonaliści” z Hutniczej ukarani zostali walkowerem w maju, po meczu wyjazdowym w Brzyskiej Woli. W stalowowolskim zespole wystąpił Słowak Aurel Davidik, którego Stal PSA zapomniała zgłosić do rozgrywek ligi okręgowej. No i do tych walkowerów trzeba dorzucić ten ostatni, walkower numer 4…