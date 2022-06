Dawno temu Starsi Panowie śpiewali: „Rodzina, rodzina nie cieszy jak jest, lecz kiedy jej nie ma samotnyś jak pies”. Rodziny odwiedzający janowiecki park na samotność narzekać nie mogą.

Magiczne Ogrody Janowiec to rodzinny park tematyczny zbudowany na bazie autorskiej historii baśniowej. Położony jest w sąsiedztwie Kazimierza Dolnego nad Wisłą i Janowca, nad którym dumnie wznosi się jeden z największych zamków dawnej Polski. Połączenie pięknego ogrodu, który porasta milion drzew, krzewów i kwiatów ze światem baśni stanowi o unikalności tego miejsca.

Rodziny przyjeżdżają do Janowca

Część dorosłych na pewno zazdrości swoim maluchom, że tak łatwo wnikają w tą pięknie kwitnącą, baśniową krainę. Choć z drugiej strony niezwykłość tego miejsca powoduje, że niemal każdy szuka w sobie wewnętrznego dziecka. A wtedy już zabawy i przeżywania przygód nic nie ogranicza. Członkowie rodzin zaczynają międzypokoleniową rywalizację i współpracę. Zaczynają także rozmawiać. Pretekstów do takiej wymiany zdań w Magicznych Ogrodach nie brakuje. Począwszy od zachwycającej przyrody, przez niezwykłe doznania sensoryczne a skończywszy na wpływie baśni na postrzeganie świata.

Ogród atrakcji

Czas spędzony w Trzciankach jest w przeważającym stopniu spędzany aktywnie. Większość gości spędza tu cały dzień czyli 9 godzin i pokonuje kilometry między baśniowymi krainami, co jakiś czas relaksując się na leżakach, których jest tu całkiem sporo. Ale oczywiście największą popularnością cieszą się unikalne atrakcje. Wymagają one zwinności, poczucia równowagi, sprawności ruchowej a czasem także przełamania lęku. Mali goście Mali Goście Magicznych Ogrodów maja do dyspozycji podziemne tunele, 15 – metrową Krasnoludzką Wieżę Prób czyli zjeżdżalnię. Są tu także drewniane Smocze Łodzie, czyli specjalne huśtawki, na których można wznieść się do nieba. Inne z nich napędzane są siłą mięśni tatusiów lub dziadków.

Magiczne triki i kuglarskie wybryki

Zapraszamy na długi weekend do Magicznych Ogrodów! Bohaterem tych dni (16.06 i 17.06) będzie Krasnolud i Żongler Wyrwipałka, (Dziedziniec 13:00 i 16:00 i 12:00 i 15:00 Kwiatowa Dolina). Nie może także zabraknąć tańczących Mordoli. O każdej pełnej godzinie na Dziedzińcu mieszkańcy parku i goście wykonywać będą taniec radości. Jak zawsze w Zamku Wróżek na gości czekać będą Wróżki Smużki, które zapraszają na bale. Na przyszłych Krasnoludów w Krasnoludzkim Grodzie czekają turniejowe szkolenia.

W sobotę i niedzielę (18.06 i 19.06) odwiedzających bawić będzie Pan Pedro i jego Magiczne Stworzenia. O 16:00 rozpoczynać będzie się jego Wielki Spektakl! Oprócz tego będzie można oklaskiwać zumbę w wykonaniu Mordoli, wziąć udział w balu Wróżek Smużek i szkoleniach w Krasnoludzkim Grodzie.

Zapraszamy na długi weekend do Magicznych Ogrodów Janowiec!

