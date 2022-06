O problemach współczesnej rodziny mówiono na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku Białej Filia w Stalowej Woli. Wiedzą na ten temat, ludzie ze świata nauki, przedstawiciele ministerstwa, samorządów, dzielili się miedzy sobą 10 czerwca w murach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.

Uczelnia, która funkcjonuje już w Stalowej Woli od czterech lat, ma wpisane w swój zakres działania o charakterze naukowym. Tutaj uznaliśmy, że dobrze jest gdy spotka się świat nauki ze światem praktyki, stąd pomysł żeby taką konferencję zorganizować. Dlaczego temat rodziny? Dlatego, że uznaliśmy, że jest to temat bardzo pojemny, bardzo aktualny, można go naprawdę szeroko analizować – mówiła dr Marta Powęska, dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSA w Bielsku Białej Filia w Stalowej Woli.

Jednym z prelegentów był dr hab. Mariusz Sztuka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w swoim wystąpieniu przedstawił „psychospołeczne koszty dzieciństwa w rodzinach osób uwięzionych”.

– To taki mini wykład gdzie może uda mi się zasygnalizować wagę problemu związanego z sytuacją dzieci, matek i ojców którzy odbywają karę pozbawienia wolności i całego szeregu komplikacji, które wiążą się z ich sytuacją – mówił Mariusz Sztuka.

Profesor UJ mówił między innymi o konsekwencjach, które w życiu obecnym dzieci jak i dorosłym, mogą być skutkiem tych traumatycznych doświadczeń.

– Najczęstsze skutki to te związane z syndromem post traumatycznym, ale oczywiście to wpływa na cały szereg konsekwencji związanych z kompetencjami społecznymi, komunikacyjnymi. To na dorosłe życie może wpływać nieumiejętnością, niezdolnością radzenia sobie w życiu, a nierzadko będzie się to przenosiło bezpośrednio lub pośrednio na powielanie pewnych wzorów kariery mediacyjnej – dodał Mariusz Sztuka.

Z kolei obecny na konferencji rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku dr hab. Piotr Jarosz, poruszył kwestie związane z programem „Rodzina 500 plus” i jego wpływie na wzrost PKP w Polsce.

– Nie do końca są to zmarnowane pieniądze. Te 500 plus napędzają produkt krajowy brutto, podnosząc współczynnik wewnętrznej koniunktury i w ten sposób przekłada to się na PKP. Pieniądze w pewnym sensie wracają również w formie podatków do budżetu państwa – mówił Piotr Jarosz.

Konferencja „Rodzina współczesna-dylematy i kontrowersje” odbywała się pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O potrzebie poruszania takich tematów mówiła Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny.

– Program bardzo ciekawy. Dotykane są różne kwestie od młodzieży, cyberprzestrzeni poprzez pieczę zastępczą, czyli z każdej strony, z której rzeczywiście doświadczamy problemów. Taka konferencja jawi się jako bardzo ciekawe miejsce do dyskusji. To zabrzmi odważnie, ale to państwo potrzebuje rodzin, to rodziny tworzą państwo a nie odwrotnie, dlatego dbanie o rodziny, o to co tam się dzieje, o relacje, podnoszenie kompetencji rodzicielskich, wzmocnienie rodziny pod względem czy finansowym, mieszkalnym czy każdym innym, jest wielkim interesem państwa – mówiła w Stalowej Woli Dorota Bojemska.