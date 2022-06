Niedługo trwała banicja Sokoła Nisko w lidze okręgowej. „Zielono-czerwoni” odnieśli w sobotę 21 zwycięstwo, pokonali wysoko Stal Nowa Dęba 4:0 i wrócili tam, gdzie byli jeszcze przed rokiem, czyli do 4 ligi podkarpackiej.

Pierwszą bramkę w tym meczu zdobył Karol Dziopak, który sfinalizował dokładne podanie od Michała Serafina. Chwilę później w słupek trafił Piotr Młynarczyk. W 27. minucie „Młynek” już się nie pomylił, zresztą nie… mógł. Po akcji Patryka Maruta prawą stroną, zakończoną dograniem piłki przed bramkę, wystarczyło mu tylko przyłożyć do niej nogę. W 39. minucie gospodarze strzelili kolejnego gola. Po prostopadłym zagraniu Dziopaka wbiegł z piłką w pole karne Marut i został sfaulowany przez jednego z obrońców Stali. Sędzia bez wahania wskazał na „wapno”. Wykonawcą rzutu karnego był sam poszkodowany. Marut uderzył silnie z lewej nogi i piłka zatrzepotała w siatce.

Po przerwie padła tylko jedna bramka. Po podaniu od Serafina sytuacje „sam na sam” z bramkarzem Stali wykorzystał Dziopak. Po upływie równo 90. minuty prowadzący to spotkanie sędzia, Łukasz Kijak odgwizdał jego koniec i na boisko rozpoczęła się wielka feta. „Sokołek” wrócił do IV ligi!

Po meczu uradowani piłkarze i trenerzy oraz działacze Sokoła otworzyli szampany. Zabawa w Nisku trwała ponoć do samego rana!

SOKÓŁ – STAL NOWA DĘBA 4:0 (3:0)

1-0 Dziopak (20), 2-0 Młynarczyk (27), 3-0 Marut (38 – rzut karny), 4-0 Dziopak (76)

SOKÓŁ: K.Moskal – Kloc (73 Buczek), Drelich, Stępień, Tabaka (77 Janczyk), Marut (65 Kobylarz), Bigas, M.Serafin (77. P.Tur), Szewczyk, Dziopak (77 Ecker), Młynarczyk (60 F.Moskal).

STAL: Głód – Sytnikov, Ciździel, Kotrych, Mokrzycki, Furtak, K.Serafin, Styka, Souma, Kherouf, Płaza.

Sędziował Łukasz Kijak (Stalowa Wola). Żółte kartki: Młynarczyk – Ciździel, Kherouf.