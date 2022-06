Strażacy z ziemi leżajskiej, którzy oddali swój sprzęt strażakom z Ukrainy będą mogli zakupić nowe wyposażenie. W Komendzie Powiatowej PSP w Leżajsku miało miejsce w podpisaniu umów na refundację sprzętu, który strażacy z OSP z powiatu leżajskiego przekazali na Ukrainę. Umowy za strażakami podpisywał w imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zastępca prezesa zarządu Bogusław Kida i poseł Jerzy Paul, który jako członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków zabiegał o przyznanie dofinansowań.

– Zanim mogło dojść do podpisania umów, Wy – drodzy druhny i druhowie, wykazaliście się empatią i zrozumieniem, zrozumieliście jakie są potrzeby na Ukrainie. Sprzęt, o który Was poproszono, przekazaliście w ciągu jednego – dwóch dni. Każdy przekazany przez Was sprzęt, każda pomoc jest na Ukrainie na wagę złota, jest bardzo potrzebna. Widzimy w przekazach medialnych, że ten Wasz sprzęt jest na Ukrainie wykorzystywany do ratowania życia ludzi. Dziękuję Wam za to, że chcieliście pomóc, że wyciągnęliście pomocną dłoń do wszystkich Ukraińców. Bardzo serdecznie dziękuję też panu wiceprezesowi WFOŚiGW Bogusławowi Kidzie, który koordynuje w tej chwili podpisuje umowy na nowy sprzęt dla OSP. Cieszę się, że WFOŚiGW pomaga strażom i współpracuje z nimi

– mówił podczas uroczystości poseł Jerzy Paul.

Umowy na refundację podpisali m.in. prezesi OSP Sarzyna, OSP Tarnogóra, OSP Stare Miasto, OSP Grodzisko Dolne i OSP Grodzisko Górne, OSP Łukowa i OSP Ożanna.

