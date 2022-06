Idealne rozpoczęcie wakacji? Tradycyjnie już Nocne Maratony Filmowe mają na to sprawdzoną odpowiedź. 24 czerwca odbędzie się porywająca noc z najnowszymi horrorami w roli głównej. Piątkowe seanse dostarczą widzom ekstremalnych emocji i masy wspomnień. W pełnym grozy zestawie znalazły się aż trzy przedpremiery!

Na dobry początek wakacji, niemal zaraz po rozdaniu świadectw, Nocne Maratony Filmowe zapraszają na Maraton Horrorów. Ten zatrważający zestaw filmów to idealny sposób na odreagowanie roku szkolnego! Na pierwszym miejscu w repertuarze znalazła się przedpremiera numer 1 tego wieczoru: „GRZESZNICA” – intrygujący horror o dziewczynie, która zostaje oskarżona o pogaństwo. Po krótkiej przerwie widzowie zobaczą trzymający w napięciu „MEN” – pełną mrocznych tajemnic opowieść o kobiecie, która próbuje uciec przed prześladującymi ją wspomnieniami. Następnie zaprezentowane zostaną kolejne dwie przedpremiery: okrzyknięty skandynawskim Stranger Things „NIEWINIĄTKA” oraz „ONI KRYJĄ SIĘ W MROKU” – produkcję trzymającą na krawędzi fotela.

Bez wątpienia będzie to wyjątkowa, pełna strachu uczta filmowa i jeszcze długo po powrocie do domu żaden z widzów nie będzie mógł zmrużyć oka. Pozostaje tylko odpowiedzieć sobie na jedno pytanie… Czy jestem gotowy na to mrożące krew w żyłach wyzwanie?

Kina Helios w całej Polsce zapraszają na najnowszą odsłonę cyklu Nocne Maratony Filmowe i prawdziwą ucztę filmową dla miłośników najnowszych horrorów. Bilety na seanse dostępne są w kasach kin oraz pod adresem: www.helios.pl/nmf_horrory, a także w mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.

