Drużyna Stali II Stalowa Wola zrewanżowała się drugiej Siarce za porażkę, jakiej doznała jesienią u siebie i pokonała na wyjeździe tarnobrzeską jedenastkę 3:0.

Pierwszą bramkę, po ładnej, zespołowej akcji, zdobył uderzeniem z pola karnego Szymon Grabarz. Przy drugim trafieniu napastnik Stali zaliczył kapitalną asystę, a tarnobrzeskiego bramkarza pokonał pięknym strzałem z 18 metrów, wprowadzony chwilę wcześniej na boisko, Bartłomiej Maj. Piłka po jego strzale wylądowała w górnym rogu bramki. Wynik ustalił tuż przed końcem Bartosz Pioterczak. Po rozegraniu rzutu rożnego, piłka trafiła do Bartłomieja Kiełbasy, a ten dośrodkował ją wzdłuż pola karnego, prosto na nogę 15-letniego Pioterczaka.

Stal II prowadził w tym meczu trener Maciej Gadowski. Asystent wszystkich trzech trenerów, którzy w tym sezonie prowadzili 3-ligową Stal, najpierw Rolanda Thomasa, później Łukasza Berety, a obecnie Łukasza Surmy, zastąpił w Tarnobrzegu na ławce Sławomira Adamusa, ponieważ ten w tym samym dniu pojechał z juniorami starszymi Stali na mecz do Mielca, dziękował swoim piłkarzom i pogratulował im zwycięstwa, za to nie szczędził krytycznych słów pod adresem włodarzy Stali Stalowa Wola PSA, bo to przecież sternicy klubu odpowiadają za stan piłki młodzieżowej.

Warto posłuchać, co o piłkarskim szkoleniu w Stali PSA powiedział portalowi NadWisłą24.pl trener, który ma za sobą pracę m.in. w Football Academy Warszawa i Akademii Piłkarskiej Rakowa Częstochowa.

SMS SIARKA II – STAL II SW 0:3 (0:1)

0-1 Grabarz (42), 0-2 Maj (62), Pioterczak (90)

SIARKA: Jędrychowski – Skrzypek, Bieniarz, Broda, Furman (75 Baranowski), Wierucki (62 Gurdak) Zmarzlik, Zbyradowski, Stańczyk (75 Tomaszewski), Krempa (54 Rapacz), Miszczuk (75 Judycki).

STAL: Konefał – Davidik, Naslyan, Stępniowski, Książek, Wojtak, Fedejko, Mucha (55 Maj), Pioterczak, Kiełbasa, Grabarz.

Sędziował Paweł Okleciński (Zdziechowice).