Masz ochotę na ciekawą lekturę? Chciałbyś polecić innym swoją ciekawy bestseller? Wpadnij do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, zostaw na bookcrossingowych regałach swoją książkę, podaruj ją innym, a w zamian z półki weź lekturę, która cię zainteresowała i czytaj z przyjemnością. We wtorek, 14 czerwca, w MBP ruszyła bookcrossingowa akcja, dwa specjalnie oznaczone regały z książkami na wymianę czekają na miłośników literatury na parterze budynku przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.

Bookcrossing to idea nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych, jak również w miejscach celowo utworzonych tzw. półkach bookcrossingowych (stoliki, regały, gabloty), po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Pomysł krążącej książki narodził się w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku, jej inicjatorem był programista komputerowy, Ron Hornbaker.

Bookcrossing w MBP w Stalowej Woli

Stalowowolska biblioteka akcje wymiany książek organizowała już kilkukrotnie, nie tylko w swoich placówkach. W 2018 i 2019 roku bookcrossing w autobusach miejskich w Stalowej Woli okazał się strzałem w dziesiątkę. Dzięki współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej z Miejskim Zakładem Komunalnym w wybranych autobusach Zakładu Komunikacji Miejskiej pasażerowie – czytelnicy mieli do wyboru setki książek, które mogli czytać podczas podróży lub po prostu wziąć do domu, do poczytania w wolnym czasie. Akcja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że biblioteka książki, które uwolniła dla stalowowolan do MZK Sp. z o.o. dowoziła dwukrotnie. Kierowcy autobusów wspominają również pasażerów, którzy przynosili do specjalnych skrzynek na książki swoje prywatne zbiory i dzielili się nimi z innymi pasażerami.

Obecnie Bookcrossing łączy miliony entuzjastów czytania na całym świecie. Aktualnie po 132 krajach podróżuje kilkanaście milionów tomów, które uwolniło ponad 2 miliony czytelników. W Polsce w oficjalnym obiegu jest około pół miliona takich uwolnionych książek. Dzięki stalowowolskiej bibliotece uwolnione zostały kolejne książki, które dziś służą nowym czytelnikom.

Czytaj również: