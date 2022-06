Stalowowolski magistrat zakończył proces przyjmowania ofert w przetargu pn. „Zakup sprzętu audio-video na potrzeby Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Stalowej Woli” .

W postępowaniu wpłynęło 9 ofert. Zaproponowane ceny wahały się od 40 380 zł do 49 197,54 zł. Gmina przy otwarciu ofert poinformowała, że na realizację tego zakupu zamierza przeznaczyć 43 tys. zł. trwa weryfikacja ofert.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu: Canon XF 605 (lub równoważny) kamera reporterska , Manfrotto Twin Carbon (lub równoważny) statyw video, Akurat ULA-1 (lub równoważny) lampa do kamery, Sennheiser EW 112P G4 (lub równoważny) – mikroport zestaw bezprzewodowy, Sennheiser ew 135 P G4-B (lub równoważny) – zestaw bezprzewodowy kamerowy 626- 668 MHz, SENNHEISER IE 4 (lub równoważny) słuchawki (do kamery), Sennheiser HD 280 PRO (lub równoważny)słuchawki studyjne, Edius X PRO (lub równoważny) aplikacja do montażu video, GlareOne oświetleniowy Air A275 (lub równoważny) statyw studyjny z pokrowcem, amortyzacja powietrzna 3 szt., Manbily MFL-06 Mini 4500mAh CRI 96 (lub równoważny) lampa z funkcją PowerBank +Głowica Kulowa 2 szt., GlareOne LED 600D (lub równoważny) Studyjna Lampa LED, GlareOne Softbox 60x90cm (lub równoważny), GlareOne Blenda 5w1, (lub równoważny) 90x120cm z uchwytem (Zestaw 5 różnych ekranów: biały, złoty, srebrny, czarny oraz dyfuzor (5w 1).