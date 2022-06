Jubileusz 65-lecia istnienia świętował Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy” im. Ignacego Wachowiaka, a wraz z nim 45 lat pracy artystycznej choreograf zespołu Marek Zaremba. Uroczysty koncert z tej okazji odbył się w sobotę 11 czerwca na scenie plenerowej przed Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli.

Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy” powstał w Zakładowym Domu Kultury w Stalowej Woli w 1956 roku z istniejących już wcześniej samodzielnych grup artystycznych: wokalnej, tanecznej i instrumentalnej. Pierwszy koncert odbył się 30 kwietnia 1956 roku. Społeczność lasowiacką na przestrzeni tych 65 lat, biorąc pod uwagę również tych, którzy zasilali szeregi ZPiT „Mali Lasowiacy” istniejący od 1966 roku tworzyło w sumie około 5000 mieszkańców Stalowej Woli i regionu. Od lutego 2002 roku zespół nosi imię Ignacego Wachowiaka – znanego choreografa i współorganizatora zespołów folklorystycznych, a także długoletniego choreografa samego zespołu „Lasowiacy”. Od 1981 roku kierownikiem artystycznym, choreografem i reżyserem zespołu jest Marek Zaremba.

Marek Zaremba swoją przygodę z Lasowiakami rozpoczął jako dziecko, kiedy to został zapisany do „Małych Lasowiaków”, by zostać w zespołach lasowiackich w domu kultury do dnia dzisiejszego. W tym czasie odbył 52 tournée zagraniczne, trasa festiwalowa liczy łącznie ponad 200 tys. km. Lasowiacy koncertowali niemal w całej Europie, Ameryce Północnej, Afryce, i Azji.

Podczas uroczystości dyrektor MDK Marek Gruchota poinformował, że choreograf Marek Zaremba w najbliższych dniach przechodzi na emeryturę. W sobotnie popołudnie nie zabrakło więc podziękowań, gratulacji i życzeń zarówno dla Marka Zaremby jak i świętującego 65-lecie istnienia Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy”.

– Ciężko cokolwiek powiedzieć w takim momencie, bo to kawał czasu, ten dom kultury to było moje życie. Spędziłem tu te lata spełniając swoje marzenia, kochając folklor, kochając dzieci, kochając ludzi i kochając swoją ojczyznę. Zawsze byłem dumny kiedy ci wspaniali artyści prezentowali się na całym świecie, zbierali ogromne brawa, promowali naszą ojczyznę, piękne nasze miasto Stalową Wolę – mówił Marek Zaremba.

Sobotnie wydarzenie rozpoczęło się lasowiacką hulanką dla dzieci. Głównym punktem uroczystości był oczywiście koncert „Lasowiacy ze Stalową Wolą”. W spektaklu taneczno-muzycznym wystąpili Zespół Pieśni i Tańca Lasowiacy im. Ignacego Wachowiaka z choreografem Markiem Zarembą, ZPiT „Mali Lasowiacy” z choreografami Magdaleną Sikorą-Bucior i Sebastianem Rządem, Chór ZPiT „Lasowiacy” z dyrygentem Piotrem Szparą, Kapela ZPiT „Lasowiacy” na co dzień pracująca pod kierunkiem, nieobecnego podczas koncertu ze względów zdrowotnych Mieczysława Parucha oraz chór i kapela „Lasowianka” z kierownikiem artystycznym Edwardem Horoszko. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego oraz Kateryna Serediuk. Po koncercie organizatorzy zaprosili na biesiadę lasowiacką.