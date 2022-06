W niedzielę, 12 czerwca, na Placu Wolności w Nisku, odbyło się wydarzenie NISKO RETRO SHOW. Włodarze miasta oraz zawiadowcy kultury zadbali o to, by program przeniósł uczestników imprezy w lata 20 i 30. Była moda, muzyka i fotografia sprzed lat.

Wydarzenie Nisko Retro Show rozpoczęła gawęda muzyczna na temat przedwojennej muzyki światowej, a po niej na niżańskiej scenie wystąpił Chór Gaude Vitae z programem „Młodym być i więcej nic”. Następnie dla niżan zagrał zespół akordeonowy „ANSAMBL”, który działa przy Gminnym Centrum Kultury w Harasiukach.

Po muzyce przyszedł czas na modę dawnych lat. Niewątpliwie ciekawą dla mieszkańców Niska atrakcją był pokaz międzywojennej mody „Szarm i szyk”. Modelki miały na sobie między innymi strojne suknie wieczorowe z lat 30-tych, kapelusze i perły podkreślające elegancję stroju, panowie zaś eleganckie fraki. Całość dawała efekt taki, jakby Nisko faktycznie przeniosło się w czasie.

Co więcej, Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” przygotowało tego dnia również niecodzienne widowisko pod nazwą „Pocztówka z dawnych lat”. Aktorzy grający na scenie oraz muzycy i tancerze skupieni przy niżańskiej placówce kulturalnej, zaprosili uczestników wydarzenia do międzywojennego Niska. Widowisko na podstawie scenariusza Anny Kiedrzyńskiej wyreżyserowała Maria Bembenek, a na scenie pojawili się: Agnieszka Serafin i Bartłomiej Kotwica w rolach głównych oraz: Julia Dziuba, Amelia Dąbek, Alicja Pająk, Kacper Żywicki, Marek Urban, Wiesław Kieżun, Bogusław Pelc. Aktorom towarzyszyli tancerze z zespołów Mini Fuks 2 oraz Grupy Reprezentacyjnej. Choreografię do widowiska stworzyła Teresa Świdecka – Węglarz. Zaśpiewali z kolei wokaliści Studium Wokalnego NCK „Sokół”: Emilia Wieleba, Oliwia Sarnikowska, Wiktoria Gil, Emilia Warchoł, Natalia Siek przy akompaniamencie Jazz Bandu w składzie: Cezary Sagan, Magdalena Stępak, Szymon Froń, Kacper Życzyński, pod batutą Błażeja Mokrzaka. Zaraz potem wystąpiło TRIO Wokalne NCK „Sokół”, w skład którego wchodzą Oliwia Sarnikowska, Emilia Wieleba oraz Oliwier Szot. Koncert dał również zespół Ordonka Palace Polish Orchestra, który przypomniał niżańskiej publiczności nadzwyczajne, ponadczasowe kompozycje i utwory okresu przedwojnia.

Ponadto na Plantach w Nisku pojawiła się plenerowa wystawa fotografii pn. „Z wnętrza Armatury”. Autorami zdjęć są uczestnicy Koła Fotograficznego NCK „Sokół”: Marian Rogowski, Kazimierz Bujak, Krzysztof Jędruch i Grzegorz Myszka.

Nie zabrakło też licznych dodatkowych atrakcji jak: turniej brydża sportowego w plenerowym salonie dżentelmena, ożywione postaci, plenerowa fryzjernia, czy kreatywny kącik dla dzieci.

Na zakończenie imprezy w stylu retro, wyświetlono projekcję filmu pt „Zapomniana melodia”.