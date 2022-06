Nowoczesny monitor interaktywny to prezent władz Rudnika nad Sanem dla Przedszkola i Żłobka Miejskiego z okazji Dnia Dziecka. Sprzęt oraz słodkości dzieciom przekazał burmistrz Waldemar Grochowski.

Monitor interaktywny to urządzenie na miarę XXI wieku, które przyczyni się do efektywniejszej edukacji dzieci w rudnickiego żłobka i przedszkola. Wspiera on działania opiekunek zarówno w aspekcie edukacyjnym, wychowawczym, jak i terapeutycznym. Urządzenie w największym skrócie można porównać do dużego telewizora LCD, którego ekran reaguje na dotyk zupełnie jak telefony z ekranem dotykowym czy tablety. Urządzenie zostało zamontowanie w sali dzieci starszych.

– To jak szybko i efektywnie dzieci przyswajają wiedzę zależy od atrakcyjności jej przekazu. Wychodząc naprzeciw oczekiwań najmłodszych i rodziców, w żłobku wprowadzone zostały nowe standardy przekazywania wiedzy. Mam nadzieję, że nowe urządzenie będzie w pełni spełniało swoją rolę – podkreślał przekazując urządzenie burmistrz Rudnika.