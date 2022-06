Nowoczesne samochody strażackie trafiły do trzech jednostek z terenu gminy Harasiuki. O nowoczesne auta wzbogaciły się OSP w Goździe, Harasiukach i Hucie Podgórnej. Ich uroczyste przekazanie było także okazją do podsumowania innych działań inwestycyjnych w gminie.

Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu gminy Harasiuki odbyło się 29 maja. A uczestniczyli w nim m.in. senator Janina Sagatowska, wiceminister infrastruktury i poseł Rafał Weber oraz starosta niżański Robert Bednarz.

Ludziom na pożytek

Jak przypomniał podczas uroczystości wójt gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka, na terenie gminy Harasiuki funkcjonuje 10 jednostek OSP zrzeszających 325 druhen i druhów.

– To ludzie pracujący społecznie, którzy zawsze są gotowi nieść pomoc w nagłych sytuacjach, nagłej potrzebie, ratując mienie, a niejednokrotnie życie ludzkie. Strażacy ochotnicy byli formacją wiodącą w niesieniu pomocy w czasie pandemii a teraz niosą pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy organizując zbiórki artykułów żywnościowych i innych niezbędnych środków. Przekazali sprzęt przeciw pożarniczy, w tym samochody, na rzecz Ukrainy. Strażakom ochotnikom zawsze przyświecają słowa wielkiego działacza i budowniczego związku ochotniczych straży pożarnych w okresie międzywojennym i powojennym – Bolesława Chomicza „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. To słowa, które są głównym mottem i stanowią najważniejszy cel działania każdego druha pełniącego służbę w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej – mówił wójt Kiszka.

– W imieniu zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Harasiukach i swoim własnym, wszystkim druhnom i druhom OSP, członkom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu naszej gminy, a także waszym rodzinom, pragnę złożyć gorące podziękowania, za wszystko co robicie, za waszą gotowość niesienia pomocy i wasze poświęcenie.

Trzy auta dla trzech jednostek

Oprócz gratulacji i podziękowań za ofiarną służbę, strażacy z trzech jednostek OSP z terenu gminy Harasiuki oficjalnie odebrali kluczyki do wozów strażackich zakupionych w 2019 i 2020 roku. Auta trafiły na wyposażenie OSP w Harasiukach, Goździe i Hucie Podgórnej.

Do OSP Harasiuki trafił średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN, zakupiony w październiku 2019 r. Pojazd kosztował 769 980 zł, a jego zakup został sfinansowany ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 380 000 zł, Gminy Harasiuki – 309 980 zł i dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 80 000 zł.

– Nowo zakupiony samochód doposażony został jeszcze w tym samym roku w średni zestaw hydrauliczny marki LUKAS, który kosztował 57 000 zł sfinansowany ze środków Komendy Głównej Państwowej Straż Pożarnej w kwocie 50 000 zł i Gminy Harasiuki w kwocie 7000 zł – mówił wójt Krzysztof Kiszka.

W 2020 roku zakupiony został nowy lekki samochód ratowniczy z funkcją gaszenia typu GLBA marki Renault MASTER dla jednostki OSP Huta Podgórna wraz z niezbędnym wyposażeniem. Wartość zakupu to kwota 387 500 zł. Z czego dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota 174 375 zł. Dofinansowanie z MSWiA – KG PSP to kwota 150 000 zł, a z budżetu Gminy Harasiuki 63 125,00 zł.

Również w 2020 roku zakupiony został nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy typu GBA marki MAN TGM dla jednostki OSP Gózd. Zakup został sfinansowany ze środków: MSWiA w kwocie 380 000 zł, dofinansowana z KG PSP – 80 000 zł i budżetu Gminy Harasiuki – 330 890 zł. Całkowity koszt zakupu tego auta to 790 890 zł.

Łączny koszt zakupu wszystkich trzech pojazdów pożarniczych to 2 005 370 zł.

– Pragnę w tym miejscu w imieniu prezesów jednostek OSP w Harasiukach, Goździe i Hucie Podgórnej, a także wszystkich strażaków z tych jednostek oraz w imieniu własnym złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich osób i instytucji dzięki którym możliwe było zrealizowanie zakupu tych samochodów. Składam podziękowania na ręce obecnego dzisiaj wśród nas dyrektora Działu Wniosków i Doradztwa Energetycznego w WFOŚiGW w Rzeszowie pana Andrzeja Indyckiego za współfinansowanie zakupu samochodów oraz okazaną pomoc i doradztwo przy składaniu wniosków. Dziękuję Komendantowi Głównemu i Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, Komendantowi Powiatowemu PSP. Dziękuję Radzie Gminy na czele z jej przewodniczącym panem Dariuszem Łebko. Dodam tylko, że cała rada gminy każdorazowo jednogłośnie przyznawała środki z budżetu gminy na współfinansowanie zakupu samochodów rozumiejąc potrzebę doposażenia jednostek w nowoczesne samochody pożarnicze. W sposób szczególny składam z serca płynące podziękowania ojcom tego sukcesu, obecnym dzisiaj wśród nas ministrowi Rafałowi Weber, pani senator Janinie Sagatowskiej oraz niestety nieobecnemu panu posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi. To dzięki państwa wielkiemu, osobistemu zaangażowaniu i pomocy możliwe było pozyskanie niezbędnych środków z różnych źródeł na sfinansowanie zakupu tych samochodów. To dzięki państwa pomocy dzisiaj zastępy strażaków mogą bezpiecznie nieść pomoc w sytuacjach zagrożenia naszym mieszkańcom gminy niejednokrotnie również poza jej obszarem – dziękował za okazane wsparcie wójt gminy Harasiuki.

Rozwijają gminę

Przekazując nowe samochody wójt Krzysztof Kiszka przypomniał, że ochrona przeciw pożarowa to nie jedyny obszar, w którym rozwija się gmina Harasiuki. – Uruchomione programy rządowe z których z powodzeniem korzystamy pozwalają na realizację wielu inwestycji wpływających na poprawę życia mieszkańców gminy. Od dawna nie było tak dużej skali pomocy finansowej państwa w realizacji inwestycji w samorządach – podkreślał.

Włodarz gminy wspomniał o pierwszej edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych, dzięki któremu rozpoczęła się realizacja największej dotychczas inwestycji na terenie gminy tj. budowa kanalizacji w Hucie Krzeszowskiej, Goździe i Hucie Nowej. Wartość tego zadania to ponad 11 mln zł z czego dofinansowanie z Funduszu „Polski Ład” wyniosło 9 mln zł.

– Środki z RFIL w łącznej kwocie ponad 4 mln zł pozwoliły na zrealizowanie I-go etapu budowy sieci kanalizacji tj. budowa kanalizacji ciśnieniowej Harasiuki (oczyszczalnia) – Huta Krzeszowska wraz z siecią wodno-przesyłową. W ramach tych środków realizowana jest przebudowa budynku Urzędu Gminy o wartości 650 000 zł. Środki RFIL wykorzystujemy również do uzupełnienia wkładu własnego w realizacji inwestycji dofinansowanych z innych źródeł w taki sposób finansowana jest przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Harasiukach, gdzie przy wartości zadania ponad 1,3 mln zł środki własne stanowią 25 000 zł. Czy też przebudowa obiektów sportowych w PSP w Harasiukach przy wartości zadania 690 000 zł, środki własne stanowią zaledwie 20 000 zł – wyliczał wójt.

Przypomniał, że w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano szereg zadań na drogach gminnych, w tym przebudowę drogi gminnej Huta Podgórna – Szeliga, Huta Nowa – Huta Stara wraz z mostem na rzece Kurzynka, czy obecnie realizowaną ulicę Spokojną w Harasiukach.

– Bardzo się cieszymy z realizowanych zadań drogowych przez starostę Roberta Bednarza. W ostatnich dwóch latach realizowane zadania przekraczają kwotę 26 mln zł. Są to drogi Łazory – Bidaczów, Huta Krzeszowska, Ryczki-Bukowina i największa inwestycja o wartości ponad 18 mln zł Harasiuki – Krzeszów. Oczywiście, tak jak w przypadku zakupu samochodów pożarniczych, tak przy pozyskiwaniu środków na realizację inwestycji swoją pomocą, wsparciem, podpowiedziami i jak zawsze z ogromnym zaangażowaniem i życzliwością służą te same osoby pan minister Rafał Weber i pani senator Janina Sagatowska. Za to ogromnie wsparcie, życzliwość i pomoc w imieniu własnym i wszystkich mieszańców naszej gminy składam serdeczne podziękowania – mówił wójt.