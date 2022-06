W poniedziałek, 6 czerwca, w niewielkim Łazowie w gm. Krzeszów miało miejsce podpisanie umów na dwie niezwykle ważne dla gminnej społeczności inwestycje. Pierwsza dotyczy wymiany oświetlenia na lampy LED, zaś druga budowy ciągu pieszo – rowerowego Krzeszów – Łazów wzdłuż drogi powiatowej.

Uroczyste podpisane umów na realizację inwestycji zorganizowano w sąsiedztwie remizy w Łazowie. Wzięli w nim udział: wiceminister infrastruktury poseł Rafał Weber, starosta niżański Robert Bednarz, wicestarosta Adam Mach, wójt gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski i wicewójt Stanisław Szafran, a także przedstawiciele firm z którymi podpisywano umowy oraz mieszkańcy.

– Budowa ciągu pieszo – rowerowego to inwestycja na którą bardzo długo czekaliśmy. Jak państwo już zdążyliście zauważyć drogą powiatową porusza się bardzo wiele samochodów ciężarowych w kierunku Krzeszowa, ale i Kuryłówki w gminie Leżajsk. Gdy była budowana droga ekspresowa S19 ta nasza droga była bardzo mocno obciążona. Mieszkańcy bardzo się skarżyli na ruch, który był w tym okresie. Bardzo leżało mi na sercu to, by poprawić bezpieczeństwo mieszkańców – mówił wójt gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski.

Jak przyznał wójt, przygotowania do realizacji inwestycji trwały długo, gdyż rozmowy z poprzednimi władzami powiatu nie zawsze były łatwe. – Dlatego też bardzo dziękuję panu Robertowi Bednarzowi za to, że przychylił się do naszego wniosku by wykonać dokumentację techniczną. Powiat Niżański w całości sfinansował tą dokumentację. To był pierwszy krok do tego, by ten ciąg pieszo – rowerowy powstał. Nie liczyłem, że będzie to tak szybko, że zaraz za dokumentacją będzie złożony wniosek do programu Polski Ład – podkreślał wójt Nowakowski. – To dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości, dzięki panu premierowi i naturalnie też panu wiceministrowi Rafałowi Weberowi są programy do których można aplikować, w których gminy pozyskują środki na takie ważne zadania. Panie wiceministrze bardzie dziękuję za wsparcie i doradztwo.

Ciąg pieszo – rowerowy będzie miał długość około 11 km, jego budowa nie tylko poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogą powiatową, ale też podniesie walory turystyczne gminy. Przetarg na budowę ciągu wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa. Dofinansowanie z ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 8,5 mln zł, wkład własny Gminy Krzeszów to nieco ponad 1,1 mln zł, wkład własny Powiatu Niżańskiego to także kwota ponad 1,1 mln zł.

Druga podpisana w poniedziałek umowa, również realizowana w ramach programu Polski Ład, dotyczyła wymiany oświetlenia ulicznego na lampy typu LED. – 598 lamp wymienimy na lampy ekologiczne – podkreślał wójt Stanisław Nowakowski. – To zadanie może nie jest doceniane, bo lampy są, oświetlenie jest, ale lampy, które zamontujemy są nowoczesne, pozwolą one zaoszczędzić środki finansowe na inne zadania, które będziemy mogli później realizować. Myślę, że będą to duże oszczędności. Przy okazji staniemy się gminą bardzie ekologiczną.

Po przetargu wartość tej inwestycji wyniosła nieco ponad 1,3 mln zł, wykonawcą zadanie będzie firma Linter Energia Sp. z o.o. z Rzeszowa. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło blisko 1,2 mln zł, zaś wkład Gminy Krzeszów 150 tys. zł.

– Cieszę się bardzo, że Gmina Krzeszów może realizować te dwa wnioski, że dostaliśmy na nie dofinansowanie – zaznaczał wójt Nowakowski. – Panie wiceministrze, bardzo, bardzo za to dziękuję.