Już w najbliższą sobotę 11 czerwca w budynku Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego przy ulicy Hutniczej w Stalowej Woli odbędzie się Sikorski Model Show. Na miłośników modelarstwa czekać będzie nie lada gratka 8 Ogólnopolski Konkurs Modelarski oraz wiele atrakcji towarzyszących. Impreza rozpoczyna się o godz. 10.00.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni oraz zrzeszeni. Celem konkursu jest popularyzacja modelarstwa i wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs to jednak nie jedyna atrakcja jaką w tym roku przygotowali organizatorzy wydarzenia. 11 czerwca w przestrzeni Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego kolekcjonerzy zaprezentują swoje niezwykłe zbiory, odbędzie się giełda modelarska, a wielbicieli historii z pewnością ucieszą pokazy grup rekonstrukcyjnych. To oczywiście nie wszystko. Na uczestników czekać będą także pojazdy historyczne, sprzęt wojskowy, zabytkowe auta, prezentacja stalowowolskich salonów samochodowych, wozy bojowe PSP i sprzęt policyjny. W przestrzeni Muzeum COP zaprezentowana zostanie również wystawa karykatury lotniczej znanego rysownika Andrzeja M. Olejniczaka, a fani dobrego kina spotkają się na projekcji filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”.

Projekcja będzie pretekstem do dyskusji z gatunku „prawda czasu, prawda ekranu”. Spotkanie poprowadzi znany ekspert i dziennikarz Wojciech Łuczak, a wezmą w nim udział uznani specjaliści Robert Gretzyngier (Bitwa o Anglię) i Wojtek Matusiak (Dywizjon 303). Gościem specjalnym będzie odtwórca roli Jana Zumbacha znany i popularny aktor – Maciej Zakościelny. Będzie to niezapomniana okazja do usłyszenia, jak przygotowywał się do roli oraz jak wspomina udział w projekcie.

Organizatorami wydarzenia są: miasto Stalowa Wola, Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Zespół Szkół nr 1 w Stalowej Woli.