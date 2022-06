Do groźnie wyglądającej kolizji doszło 10 czerwca w Rudniku nad Sanem. Na całe szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.

Do zdarzenia doszło w godzinach porannych. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu strażaków wynika, że kierujący jednym z pojazdów nie zastosował się do znaku STOP jednocześnie nie udzielając pierwszeństwa drugiemu pojazdowi w wyniku czego doszło do zderzenia. Jedna osoba została poszkodowana. Po przebadaniu przez ratowników medycznych hospitalizacja nie była konieczna.

Czytaj również: