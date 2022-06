W ostatnich latach czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium dla mieszkańców Podkarpacia wynosił około 1,5 roku. Dziś taka kolejka to przeszłość, a skierowania są realizowane po średnio 8 miesiącach od ich dostarczenia do NFZ. Warto pomyśleć o wyjeździe już dziś i mieć na uwadze, że nie wiek lecz stan zdrowia pacjenta jest tutaj najważniejszy. Najstarszym mieszkańcem Podkarpacia, który skorzystał z tej formy leczenia był Pan Karol, który w dniu wyjazdu miał 101 lat.