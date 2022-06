Premier Mateusz Morawiecki gościł 7 czerwca na Pikniku Rodzinnym w Parku Miejskim w Stalowej Woli. Obiecał kontynuowanie prorodzinnych programów społecznych rządu, odpowiadał na pytania dzieci i dorosłych, pozował z nimi do okolicznościowych fotek.

– Na pewno popełniamy błędy, ale szczerym sercem chcę zapewnić wszystkich państwa, że sednem i sercem naszej polityki jest właśnie polska rodzina, dzieci. System edukacyjny, ochrona zdrowia, wszystko musi być dostosowane do rodzin, by w Polsce chciało się żyć, by Polska była najlepszym miejscem do życia – mówił premier Morawiecki.

Siedział m.in. w otoczeniu dzieci, które zajmowały specjalne pufy i leżaki, mając za placami mini plac zabaw dla najmłodszych. Były też inne piknikowe atrakcje: malowanie twarzy, rysowanie, rozgrywki piłki nożnej, „strzelanie” wodą ze strażackiego węża do celu, małe baloniki i wielki balon z herbem Stalowej Woli, darmowa wata cukrowa i popcorn.

Udział premiera w pikniku zakończyła konferencja prasowa, w której m.in. skrytykował Platformę Obywatelską za kwestionowanie korzystnego wpływu programu 500 Plus na sytuację polskich rodzin.

Więcej o Pikniku Rodzinnym w papierowym wydaniu „Sztafety” nr 23 (9.06.2022)