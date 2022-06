6 czerwca Bibliotekę Główną MBP w Stalowej Woli odwiedził Paweł Beręsewicz, autor powieści, opowiadań i wierszy dla dzieci i młodzieży. Pisarz opowiadał o czerpaniu inspiracji do książek, współpracy z wydawnictwami oraz procesie tłumaczenia publikacji na język polski.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, w formie rozmów pisarza z dziećmi. Na podstawie trzech tematów, dotyczących dokonań sportowych, miłości i zarabiania pieniędzy, autor bardzo ciekawie wyjaśnił dlaczego podejmujemy takie, a nie inne decyzje, czy czytaniem książek można zaimponować drugiemu człowiekowi oraz co jesteśmy w stanie zrobić, aby stać się posiadaczami drogich rzeczy. I o takich dylematach są m. in. książki Pawła Beręsewicza. Autor na podstawie przykładów, zarówno literackich jak i z życia wziętych, motywował dzieci do przemyśleń, wyrażania swoich poglądów i oceny różnych sytuacji. – Nie chciałbym żeby moje książki były lekami dla dzieci i młodzieży. Niech pobudzają intelektualnie, niech pobudzają do zadawania pytań, do rozmawiania miedzy sobą. Tak widzę moje książki. Oprócz radości niech prowokują do zastanowienia. A nad czym? Staram się pisać o różnych rzeczach takich bliskich każdemu. Moje dzieci nie są już w wieku moich czytelników, więc dzięki takim spotkaniom jak w bibliotece mam bardzo cenny kontakt z moimi czytelnikami, dowiaduję się tego co ich interesuje, jakim językiem się posługują, co jest obecnie w modzie – mówił w MBP Paweł Beręsewicz.

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Stalowej Woli, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Stalowej Woli oraz ze Szkoły Podstawowej w Wólce Turebskiej ochoczo korzystali z możliwości zadawania pytań pisarzowi, dotyczących różnych aspektów życia i twórczości. A skoro, były rozmowy o pieniądzach, nie zabrakło m. in. pytania o „książkowe zarobki” Pawła Beręsewicza.

Uczestnicy spotkania, którzy zakupili książki autora, a wybór był duży dzięki wydawnictwu Literatura, (m. in. „Wszystkie lajki Marczuka”, „Historie nie z tego księżyca”, „Czy wojna jest dla dziewczyn”, „Dlaczego tata siedzi w garnku”, Pieniądze albo kasa”, „Ściśle tajne”), mogli liczyć na pamiątkowe dedykacje. Rekordzista Tadeusz, zakupił cztery publikacje z zapewnieniem, że to tylko na dwa tygodnie czytania. A zatem, czy książki Pawła Beręsewicza są czytane? Odpowiedź nasuwa się sama.

Wydarzenie zrealizowano w programie „Partnerstwo dla książki 2022”, w ramach zadania „Książka i biblioteka – lekiem na troski młodego człowieka” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat honorowy nad zadaniem sprawuje Lucjusz Nadbereżny – Prezydent Miasta Stalowej Woli.

