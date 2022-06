Już po raz piętnasty, a po raz jedenasty z rzędu w Stalowej Woli odbył się Podkarpacki Memoriał Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych. W sportowych zmaganiach wzięło udział ponad 120 zawodników.

– Jest to bardzo ważne wydarzenie związane z tym, że wychodzimy do środowiska, integrujemy osoby sprawne z osobami niepełnosprawnymi, obalamy mity, stereotypy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Niezależnie od tego na jakim poziomie żyjemy każdy chce odnosić sukcesy, a dla osób niepełnosprawnych te zawody to jest naprawdę ogromna szansa na zdobycie medalu, co przekłada się na uśmiech na twarzach naszych zawodników i niezwykłą radość ich rodziców czy opiekunów – mówiła Barbara Nabrzeska, dyrektor Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.

Zawody sportowe organizowane przez Olimpiady Specjalne Polska Podkarpackie, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” oraz Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli to możliwość pokazania, że rehabilitacja przez sport jest wielką szansą na rozwój psychofizyczny osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Dając równe szanse i idąc ku integracji, zawody odbywają się na profesjonalnych obiektach sportowych, które stwarzają możliwości sportowcom na podnoszenie swoich umiejętności tak sportowych, fizycznych, jak i społecznych. Zawodnicy rywalizowali w kilku dyscyplinach m.in. biegi na kilku dystansach, sztafeta 4×100 m, skok w dal, pchnięcie kulą czy rzut piłeczką palantową.

Sportowcy przyjechali z: Dębicy, Grębowa, Jarosławia, Jasła, Leska, Leżajska, Mielca, Ropczyc, Rudnika nad Sanem, Rzeszowa, Tarnobrzega, powiatu tarnogórskiego i ze Stalowej Woli.