Wojciech Barański ze Stalowej Woli zrzeszony w PZW Okręg Tarnobrzeg, a reprezentujący Genlog Feeder Team, zwyciężył w I Grand Prix Polski 2022 w wędkarstwie feederowym. Zawody rozgrywano na zbiorniku zaporowym w Szymanowicach koło Klimontowa.

Pierwsze Grand Prix Polski zgromadziło aż 73 zawodników. Przyjechali z najdalszych zakątków Polski – cała śmietanka polskiego wędkarstwa feederowego. Dwudniowe zawody składały się z dwóch 5-godzinnych tur, a zawodnicy byli rozlosowywani – każdego dnia – do trzech sektorów wydzielonych wzdłuż linii brzegowej.

Wojciech Barański w pierwszym i drugim „rozdaniu” trafił do sektora C. W sobotę ulokował się na stanowisku C-7, w niedzielę na C-12.

– Mój sektor charakteryzował się większą głębokością od pozostałych – mówi Wojciech Barański, mistrz Polski i czternasty zawodnik mistrzostw świata w wędkarstwie feederowym w RPA w roku 2019, członek kadry narodowej. – Niekoniecznie musiał to być mój atut, bo o tej porze roku ryba raczej lubi przebywać na płytszej części zbiornika, jednak okazało się, że zimne noce sprawiły, że najmniej ryb było w sektorze A, a więc tym najpłytszym. Moja strategia opierała się na odłowie jak największych sztuk, a to powoduje u każdego wędkarza olbrzymi stres. Trzeba się bowiem skupić na kilku, góra kilkunastu braniach w ciągu jednej tury, a to z kolei powoduje, że jesteś przez 5 godzin napięty jak struna (śmiech).

Pierwszy dzień stalowowolanin zakończył na drugim miejscu w swoim sektorze. Odłowił ryby o łącznej wadze 6,875 kg. Lepszym wynikiem mógł się pochwalić Tomasz Janeczek z PZW Okręg w Gdańsku – 7,270 kg. Trzeci był Mateusz Baran (PZW Okręg Katowice) – 5,520 kg. W pozostałych dwóch sektorach pierwsze miejsca i po 1 punkcie – w wędkarstwie feederowym punktuje się „odwrotnie” jak w innych dyscyplinach – zdobyli: Marcin Łukasiewicz (PZW Okręg Ciechanów) w sektorze A – 2,815 i Dariusz Kręcidło (PZW Okręg Rzeszów) – 14,625 kg.

Drugiego dnia zawodów Wojciech Barański był już bezkonkurencyjny. Wygrał w swoim sektorze (5,685 kg). W innych triumfowali: Mariusz Brzozowski (PZW Okręg Bydgoszcz) – 3,265 kg i Mateusz Kuciński (PZW Okręg Ciechanów) – 8,820 kg.

Wygrana w niedzielę i drugie miejsce w sobotę zagwarantowały Wojciechowi Barańskiemu zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Stalowowolski wędkarz zgromadził 3 punkty i wyprzedził Marcina Łukasiewicza – 5 pkt oraz Tomasza Janeczka – 6 pkt.

II Grand Prix Polski odbędzie się w Katowicach na rzece Odrze (17-19 czerwca), a we wrześniu czeka feedorowców najważniejsza impreza – mistrzostwa Polski, które rozegrane zostaną na Jeziorze Rosnowskim (20 km od Koszalina).