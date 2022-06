Stalowowolska Rada Miejska przegłosowała uchwałę zmieniającą termin likwidacji Zakładu Administracji Budynków w Stalowej Woli. Według pierwotnych założeń proces ten miał zakończyć się w maju br., jednak czas ten okazał się zbyt krótki na dopełnienie wszystkich formalności, zwłaszcza w zakresie dotyczącym długu, którym administruje ZAB.

10 listopada 2021 roku Rada Miejska w Stalowej Woli zdecydowała o przejęciu zadań Zakładu Administracji Budynków przez Miejski Zakład Komunalny. Uchwała zakładała, że proces likwidacji zakończy się do 31 maja br. ale po dokładnej analizie dokumentów okazało się, że termin ten trzeba będzie wydłużyć do 31 grudnia 2022 roku.

– Zmiana terminu likwidacji jednostki związana jest z koniecznością zapewnienia czasu na rzetelną i kompleksową likwidację zakładu zwłaszcza w zakresie dotyczącym długu, którym administruje Zakład Administracji Budynków w Stalowej Woli. Zakład Administracji Budynków do dnia 31 maja 2022 r. formalnie nie jest w stanie dokonać wszystkich czynności prawidłowego skorygowania zadłużenia, ponieważ windykacja jest procesem czasochłonnym – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

– Te sprawy sięgają roku 1997. Bardzo dużo z tych osób, które widnieją w księgach ZAB, z zaległościami, już nie żyje. Prawdopodobnie część tych należności nie będzie mogła być ściągnięta, ale to wymaga głębokiej analizy – mówił na sesji RM skarbnik Michał Buwaj.

Tylko w okresie od końca 2021 roku do kwietnia 2022 roku odsetki od zaległości na lokalach mieszkalnych wzrosły o kwotę 72 517,94 zł, zaś odsetki od zadłużenia na lokalach użytkowych wzrosły o 10 513,14 zł.

– Zaległości wraz z odsetkami na koniec kwietnia br. wynoszą 16 085 784,51 zł. W okresie od stycznia do kwietnia br. wysłano 313 upomnień pierwszych dotyczących lokali mieszkalnych na łączną kwotę 694 175,84 zł oraz 40 upomnień dotyczących lokali użytkowych na łączną kwotę 13 263,84 zł. Upomnień przedsądowych, które dotyczyły lokali mieszalnych, wysłano w liczbie 56 na łączną kwotę 193 741 zł. Dokonano 11 umorzeń zaległości mieszkalnych łącznie na kwotę 111 325,75 zł oraz umorzenia zaległości na jednym lokalu użytkowym, na kwotę 1236,23 zł – mówił Michał Buwaj.

W okresie od początku roku do końca kwietnia zawarto cztery umowy na odpracowanie zadłużenia z tytułu lokali mieszalnych i obecnie tymi umowami jest objęte 17 osób, 4 były zawarte w tym roku, 13 z tych umów zastało zawarte w okresie od roku 2017 do 2021. W 2022 roku jeden dłużnik spłacił całkowicie swoje zadłużenie.

Radna Renata Butryn stwierdziła, że likwidacja ZAB-u nic nie zmieni. – Jako komisja rewizyjna jeszcze w roku 2019 apelowaliśmy o program naprawczy, wskazaliśmy bardzo wyraźnie co można i jak można to zrobić. (…) Nie rozumiem na czym ma polegać dokładnie ta praca i sytuacja naprawcza nad tym co się dzieje jeśli chodzi o zadłużenie mieszkańców, które w związku z inflacją, wzrostem cen będzie się nasilać, będzie coraz więcej niepłacących i to zadłużenie będzie rosło – mówiła radna Renata Butryn.

Wiceprzewodniczący rady Jerzy Augustyn mówił o tym, że głównym problemem ZAB-u jest wysokość zadłużenia i pewne stwierdzone nieprawidłowości w jego ściągalności. – Myślę, że potwierdzi się też to z czego jestem osobiście bardzo ucieszony, że po wakacjach będzie spotkanie i debata nad sytuacją ZAB-u, gdyż na komisji zasugerowałem daleko idący wniosek, żeby jednak ZAB pozostawić w niezmienionej formule ograniczając tylko jego działalność jako jednostki budżetowej do zasobów komunalnych, mieszkań socjalnych, lokali użytkowych i garaży – mówił Jerzy Augustyn.