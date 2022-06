– Dla nas Huta Stalowa Wola to jedna z pereł w koronie przemysłu zbrojeniowego – powiedział na wtorkowej konferencji w HSW premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił również, że Polska podpisuje jeden z największych kontraktów zbrojeniowych w ostatnim trzydziestoleciu, na dostawę broni do walczących w Ukrainie. Umowa obejmuje dostawę ponad 50 sztuk armatohaubic Krab, a jej wartość szacowana jest na ok. 3 mld zł.

7 czerwca, szef rządu wraz z wicepremierem i ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem i ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem wziął udział w konferencji prasowej na terenie Huty Stalowa Wola. Premier Morawiecki poinformował o podpisaniu kontraktu na dostawy broni na Ukrainę.

– Podpisujemy jeden z największych, jeśli nie największy, zbrojeniowy kontrakt eksportowy z ostatniego 30-lecia. Sprzedaż broni dla Ukraińców na Ukrainę, broni wypróbowanej, która jest bardzo mocno testowana i sprawdzana i będzie bronią, która nie tylko przejdzie chrzest bojowy, ale już wiemy, że będzie bardzo ważną bronią na polu walki, najprawdopodobniej na wschodzie Ukrainy – powiedział Morawiecki.

Środki na ten cel Ukraina częściowo dostaje z Unii Europejskiej, a częściowo koszt zakupu broni pokryje z własnego budżetu.

Premier przekonywał, że obecnie polska broń jest wysoko ceniona. – Grot, Piorun, Krab – to są te rodzaje broni, o które dzisiaj jesteśmy nagabywani, proszeni o ich sprzedaż i robimy to, bo wiemy, że na współczesnym polu walki ona jest niezbędna. A jeszcze nie tak dawno temu wielu „mędrców” mówiło: po co nam te czołgi, one nie są niezbędne – mówił w Stalowej Woli.

Błaszczak: Jeśli chcesz żyć w pokoju, bądź przygotowany na to, żeby odstraszyć agresora

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, mówił w Stalowej Woli, że od 2016 roku resort obrony zamówił w HSW broń o wartości 6 mld złotych.

– Ta broń to przede wszystkim dywizjonowe moduły ogniowe Regina, w których skład wchodzą armatohaubice Krab, a także wozy amunicyjne, dowodzenia i techniczne. Obok Krabów powstają tu także kompanijne moduły ogniowe Rak – a więc samobieżne moździerze, funkcjonujące w podobnym zestawie – zaznaczył Błaszczak.

Szef MON podkreślił, że w HSW powstają także inne rodzaje broni. Jak mówił, w zakładach trwa przygotowanie wyrzutni rakiet do systemu Patriot zamówionego w USA, który w tym roku ma trafić na wyposażenie polskich sił zbrojnych. – Ze względu na to, że zamawiając Patrioty w USA zapewniliśmy możliwość produkcji podzespołów w Polsce, HSW wyprodukuje wyrzutnie do Patriotów, które będą wykorzystywane do osłony nieba nad Polską – powiedział…

Więcej na temat wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w HSW w papierowym wydaniu SZTAFETY (NR 23 – 9.06.2022)

