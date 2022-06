Po przerwie spowodowanej pandemią, Powiat Stalowowolski powraca do organizacji Podkarpackiego Rajdu Rowerowego. Kolejna edycja tej wyczekiwanej przez rowerzystów imprezy, odbędzie się już 19 czerwca (niedziela) 2022 roku.

– Wiemy, że organizowane przez Powiat Stalowowolski rajdy rowerowe mają wielu wiernych fanów. Wprawdzie pandemia COVID-19 wymusiła na nas krótką przerwę, ale cieszymy się, że możemy wrócić z naszą imprezą. Dlatego już 19 czerwca zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego, zdrowego i aktywnego spędzenia czasu na dwóch kółkach. Podobnie jak w latach poprzednich nie zabraknie atrakcji dla wszystkich uczestników i na pewno każdy wróci do domu zadowolony – zapowiada Mariusz Sołtys, wicestarosta stalowowolski.

Tradycyjnie już, impreza będzie miała charakter typowo turystyczny, co oznacza że przejazd będzie odbywał się w tempie rekreacyjnym. Jeśli chodzi o trasę, to rajd będzie miał następujący przebieg: Stalowa Wola – Pilchów – Turbia – Wólka Turebska – Majdan Zbydniowski – Zbydniów – Kotowa Wola – Stalowa Wola. Łączna długość trasy, to ok. 35 km. Start imprezy nastąpi z parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Zbiórka uczestników rozpocznie się o godzinie 8:30, a start przewidziany jest na godzinę 9:00.

Uczestników poprzednich edycji naszego rajdu, nie zaskoczy zapewne informacja, o przewidzianym w trakcie przejazdu dłuższym postoju. Tym razem odbędzie się on na terenie dworku w miejscowości Kotowa Wola. Na rowerzystów będzie czekało tam wiele atrakcji. Jakich? To już niech pozostanie niespodzianką. Rajd zakończy się ok. godz. 13:30 na parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, gdzie wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale.

– Bezpieczeństwo uczestników rajdu jest dla nas priorytetem. Dlatego zgodnie z regulaminem imprezy, bezwzględnie wszyscy będą musieli mieć na głowach kaski rowerowe. Dodatkowo w przypadku niepełnoletnich rowerzystów, do udziału w rajdzie dopuścimy tylko tych, którzy posiadają karty rowerowe i okażą je podczas zapisów, a w imprezie wezmą udział pod opieką dorosłych osób. Owszem, nasz rajd ma charakter rekreacyjny, ale ze względu na dystans, dla osób niewprawionych, wiąże się jednak ze sporym wysiłkiem. Dlatego prosimy, by zapisywały się tylko te osoby, które rzeczywiście czują się na siłach, żeby tę trasę pokonać – mówi Tomasz Wosk, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w stalowowolskim Starostwie Powiatowym, który odpowiada za organizację rajdu.

Głównym organizatorem „Podkarpackiego Rajdu Rowerowego” jest Powiat Stalowowolski, a partnerami wydarzenia są: Gmina Zaleszany, Dwór Kotowa Wola, Stalowowolski Klub Morsów „Lodołamacze”, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, a także Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli. Sponsorami rajdu są natomiast: Ford MH Motors Stalowa Wola, Restauracja McDonald’s Stalowa Wola, Superior Industries Production Poland, Thoni Alutec, Hydroslaw oraz Wtór-Steel Sp. z o.o.

Regulamin „Podkarpackiego Rajdu Rowerowego”.

Zapisy uczestników będą prowadzone w dniach od 6 do 8 czerwca 2022 r., lub do wyczerpania miejsc, w Starostwie Powiatowym – pokój nr 412, w godzinach 8:00-15:00.

Ze względów organizacyjnych, liczba uczestników jest ograniczona do 150 osób. Będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Zapisy nie są przyjmowane telefonicznie.