W dniu 4 czerwca 2022r. na akwenie starorzecza Sanu w Motyczu Szlacheckim w gminie Zaleszany odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka. Impreza zorganizowana została przez Koło Wędkarskie nr 19 w Zaleszanach oraz partnerów: Fundację Fundusz Lokalny SMK – Partnerstwo „Napędzani Wisłą”, Ochotniczą Straż Pożarną w Motyczu Szlacheckim, Koło Gospodyń Wiejskich w Motyczu Szlacheckim oraz Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej.

Impreza miała charakter międzynarodowej, gdyż udział w organizowanych zawodach wędkarskich wzięły dzieci z Domu Dziecka „Arka” z Mariupola na Ukrainie, które z uwagi na wybuch wojny opuściły go i są obecnie zakwaterowane w Ośrodku Caritas w Bojanowie, powiat stalowowolski, województwo podkarpackie. Była to grupa 8 dzieci.

Warto nadmienić, że losy wojenne towarzyszą dzieciom od 2014 roku. Niektóre z dzieci właściwie nie pamiętają czasów pokoju, gdyż urodziły się już w okresie trwającej wojny w Donbasie. Opiekę nad tą grupą w rozgrywanych zawodach pełnili kol. Dariusz Rzucidło, Daniel Zieliński, Grzegorz Korga i Andrzej Wojtala.

Udział w imprezie wzięło blisko 100 dzieci. Rozegrały one zawody wędkarskie w dwóch kat. wiekowych do lat 8 i do 15 lat. Wśród laureatów tej rywalizacji wymienić trzeba: Dzieci do lat 8: I – Franciszek Bieniek, II – Stanisław Kasprzycki, III – Blanka Zając. Największa ryba – Blanka Zając. Młodzież do lat 15: I – Kacper Kołodziejczyk, II – Wiktor Stachula, III – Elżbieta Sklifus. Największa ryba – Kacper Kołodziejczyk

Dla uczestników przygotowano szereg dodatkowych atrakcji. Warto tu wymienić m.in. pływanie tradycyjnymi łodziami wiślanymi tzw. pychówkami, pokazy rycerskie, grill oraz inne regionalne potrawy. Pomimo padającego deszczu radość uczestników z pikniku wędkarskiego była mocno zauważalna. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim partnerom za wkład na rzecz organizacji imprezy.