W Wadowicach Górnych na próbie sportowej Kosówka rozegrano 3 rundę Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego w Super Sprintach 2022. Organizatorem imprezy był Automobilklub Mielecki, a do rywalizacji przystąpiło 30 załóg.

8 załóg, wśród nich team Automobilklubu Stalowa Wola; Jakub Niemiec/Mateusz Bodniak, przystąpiły do rywalizacji w klasie Fiat. Zawody rozpoczęły się od odbioru administracyjnego oraz badania kontrolnego aut. Później zawodnicy mogli zapoznać się z trasą – mieli do pokonania tak zwany przejazd treningowy (czas przejazdu nie był wliczany do klasyfikacji rajdu), a następnie trzy przejazdy na czas.

Duet Niemiec/Bodniak wygrali swoją klasę, wyprzedzając o 20 sekund Damiana Falandysza i Miłosza Chrzana z Klubu Motorowego Łańcut oraz o 30 sekund niezrzeszoną załogę, Bartosz Ziółko/Paweł Kręcigłowa. W klasyfikacji generalnej rajdu nasza załoga zakończyła zmagania na wysokim szóstym miejscu, co przy tak silnej konkurencji i różnorodności aut, jest bardzo dobrym rezultatem.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni ponieważ z każdym kolejnym rajdem nasze tempo rośnie i czujemy z Mateuszem, że wykonujemy naprawdę dobrą robotę – powiedział po zawodach mieleckich, Jakub Niemiec. – Naszym następnym startem będzie 4 runda MOR w Super Sprintach organizowana przez nasz stalowowolski automobilklub z bazą rajdu w Dąbrówce, w dniu 19 czerwca. Tydzień później jedziemy pod niemiecką granicę do Gryfowa Śląskiego na 3 rundę Tarmac Masters 2022. A te dwa starty w Super Sprintach są to nasze solidne przygotowania przed tą właśnie imprezą. Bardzo mocno chciałbym podziękować naszym sponsorom: firmie Super Industries Stalowa Wola, Apartamenty na szlaku, Aquawent I Chamot za wsparcie, jakiego nam udzielają oraz wszystkim patronom medialnym.