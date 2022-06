To hasło letniej edycji zbiórki krwi w Zbydniowie. Tym razem, 18 czerwca, organizatorzy akcji zapraszają tych, którzy wiedzą jak cennym darem jest krew, do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Duże zainteresowanie ze strony darczyńców sprawa, że akcja kontynuowana jest już po raz ósmy. Podczas zimowej edycji w 2021 roku zebrano 23,4 litrów krwi.

– Pomysł na kolejną akcję zrodził się już w trakcie trwania grudniowej edycji naszego wydarzenia. Główną inspiracją są: krwiodawcy, darczyńcy, wolontariusze, osoby prywatne, instytucje i organizacje, którzy tak licznie (137 osób) zaangażowali się w naszą ostatnią zbiórkę, kiedy to ,,zamienili krwinki na ozdoby z choinki”. Już wtedy, wielu z nich zadeklarowało swój udział w kolejnych organizowanych przez nas zbiórkach. To właśnie grudniowa akcja i jej rezultaty stały się dla nas największym motorem napędowym do działania. Prawie 25 litrów oddanej krwi i ponad 250 kg zebranych darów dla podopiecznych Domu Dziecka w Tarnobrzegu, kolejny raz udowodniły, jak wielkie są serca mieszkańców naszego regionu – mówi Michał Dziuba, pomysłodawca i koordynator akcji.

Przypomina on jednocześnie o tym, że krew to ,,lek”, którego nie da się wyprodukować. Jest potrzebna do wszystkich skomplikowanych zabiegów, do wszystkich problematycznych schorzeń przewlekłych i ostrych. Tylko dzięki ludziom oddającym krew, wszelkie nowoczesne technologie używane w szpitalach mogą być realizowane. Bez krwi, wiele zabiegów nie mogłoby się odbyć.

– Ofiarność, spontaniczna chęć niesienia pomocy innym, hojność, uśmiech, empatia, otwartość, życzliwość, radość z jaką mieszkańcy biorą udział, w każdej kolejnej akcji, stały się dla nas inspiracją do stworzenia hasła nadchodzącego wydarzenia. Łącząc te wszystkie przymiotniki można powiedzieć jedno: ,,Tętni w nas dobro” – dodaje Michał Dziuba.

Letnie spotkanie zaplanowane jest na 18 czerwca (sobota), w godzinach od 9 do 13, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie. Warto pamiętać, że są to godziny rejestracji krwiodawców, natomiast sam pobór krwi będzie trwał do ostatniego zarejestrowanego.

– Formuła naszej najbliższej akcji będzie obejmować zbiórkę krwi i kontynuację naszego wsparcia w postaci zbiórki darów dla podopiecznych Domu Dziecka w Tarnobrzegu. W czasie naszej akcji będziemy zbierać dla nich środki czystości, chemię osobistą i słodkości. Do dalszego działania motywuje nas nie tylko chęć niesienia pomocy bliźniemu, ale także efekty naszych poprzednich akcji. To dzięki uczestnikom naszych wydarzeń udało się już zebrać ponad 143 litry krwi i zarejestrować 41 potencjalnych dawców szpiku w bazie Fundacji DKMS Polska oraz 68 potencjalnych dawców narządów – mówi pomysłodawca akcji.

Wszystkie informacje na temat akcji można zdobyć pod numerem telefonu: 697-364-572 oraz znaleźć na profilu wydarzenia na Facebooku pod nazwą: „Tętni w nas dobro” – letnia edycja zbiórki krwi w Zbydniowie, w zakładce „dyskusja”

Przypominamy, że dawcą krwi może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18-65 lat, legitymujący się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i numerem PESEL (może to być dowód osobisty lub paszport).

Każdy chcący oddać krew powinien:

– być wypoczęty,

– przed oddaniem krwi spożyć lekkostrawny i niskotłuszczowy posiłek,

– wypić 1,5 do 2 litrów płynów w dniu poprzedzającym oddanie,

– nie spożywać alkoholu w dniu poprzedzającym oddanie,

– ograniczyć palenie papierosów,

– ważyć co najmniej 50 kg,(dysproporcja pomiędzy wagą a wzrostem

może być przyczyną dyskwalifikacji),

– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i wypełnienie go.

Do udziału w akcji zapraszają: wójt Gminy Zaleszany Paweł Gardy, Zarząd OSP Zbydniów, Koło Gospodyń Wiejskich w Zbydniowie oraz mieszkańcy Zbydniowa.

Czytaj również: