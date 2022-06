W ubiegły weekend, niżańscy policjanci prowadzili działania ukierunkowane na eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierowców. Podczas „Trzeźwego weekendu”, funkcjonariusze przebadali łącznie 423 kierujących. Zatrzymali dwóch pijanych kierowców, w tym rowerzystę, który miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie, a ponadto okazało się, że jest poszukiwany.

Kompletnie pijanego kierowcę jednośladu policjanci zatrzymali na terenie gminy Jeżowe. 31-latek kierował rowerem mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Ponadto, podczas legitymowania okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany.

Z kolei po drugiej stronie powiatu, w miejscowości Zdziary, policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę samochodu osobowego. Badanie alkomatem wskazało w organizmie 21-letniego mieszkańca Zdziar ponad promil alkoholu. 21-latek stracił uprawnienia do kierowania. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

