W czwartek, 2 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli zaprezentowano najnowszy tomik Marty Herdzik-Męcińskiej „Za drzwiami słów”. To czwarta propozycja poetki, która może pochwalić się dużymi osiągnięciami w dziedzinie literatury.

Marta Herdzik-Męcińska jest już autorką takich tomików jak: „Rozmowa, której nie było”, „Tulipany. Szkice o poezji amerykańskiej” oraz „Dokąd płynie rzeka”. To laureatka licznych nagród literackich, w tym Gałązki Sosny – Nagrody Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

Mówiąc o genezie powstania najnowszego tomiku, poetka powołuje się na słowa Anny Świrszczyńskiej, która wyznaje: „ból to ołówek, którym piszę”. Jako że – jak mówi autorka – tomik wierszy, powstawał w okresie trudnych, a nierzadko traumatycznych wydarzeń – pozostaje on bardzo osobisty i jesteśmy skłonni wierzyć poetce, odżegnującej się od banalnych powodów pisania.

Podczas spotkania w bibliotece przyznała również, że część wierszy inspirowana jest poezją Edwarda Stachury, do której wróciła po latach, a w szczególności tych utworów poety, które w swoim repertuarze ma Stare Dobre Małżeństwo. W tomiku nie brakuje również liryków, w których to przyroda gra pierwsze skrzypce.

– Kiedy wczytamy się w treść tomiku, dojdziemy do celu nadrzędnego jaki przyświecał poetce. To zwrócenie uwagi czytelnika na trudności, wręcz zapory, jakie ludzie budują miedzy sobą nawzajem. Przez tomik przebija troska, dylematy i cierpienie – pisze we wstępie tomiku „Za drzwiami słów” Krzysztof Kwasiżur.

Podczas wieczoru autorskiego poezja została przepleciona muzyczną ucztą w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. J.

Paderewskiego w Stalowej Woli. Przed publicznością zaprezentowały się skrzypaczki: Magdalena Kak i Alicja Wermińska oraz akompaniująca im na pianinie Alicja Wąsik. Młodych instrumentalistów przygotowała zaś towarzysząca im wychowawczyni klasy skrzypiec Małgorzata Chojnacka.

Kolejnego tomiku pogratulowała poetce dyrektor MBP Ewa Biały, a po oficjalnej części spotkania był czas na rozmowy o utworach, pamiątkowe zdjęcia czy dedykacje składane do najnowszego tomiku.