Wojewoda Ewa Leniart wręczyła zasłużonym mieszkańcom Podkarpacia odznaczenia państwowe nadane postanowieniem Prezydenta RP. Wśród wyróżnionych znaleźli się członkowie i sympatycy Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

17 maja w Rzeszowie Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi, Złoty Medal za Długoletnią Służbę oraz Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymały osoby, które wyróżniły się działalnością na rzecz społeczności lokalnej, wkładem w rozwój rzemiosła polskiego, zasługami w upamiętnianiu, upowszechnianiu i pielęgnowaniu pamięci o historii Polski, działalnością na rzecz honorowego krwiodawstwa i propagowania idei czerwonokrzyskiej, zaangażowaniem w działalność na rzecz środowiska naturalnego, zasługami dla Niepodległej oraz wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

W trakcie uroczystości medale odebrali członkowie i sympatycy Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: Grażyna Bogacz, Mariusz Kowalik, Maja Wolan i Zbigniew Walczak.

– Ta inicjatywa odznaczenia mnie wyszła od Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, stamtąd dostałem propozycję kandydowania do tego medalu. Poproszono mnie o przedstawienie moich działań w duchu patriotycznym – mówi Zbigniew Walczak, wójt gminy Jarocin. – Sporo było tych wydarzeń, między innymi byłem inicjatorem postawienia w Jarocinie pomnika księdza Kędzierskiego, zabitego przez Niemców, czy pomnika upamiętniającego pacyfikację wsi Graby. Szeroko znane jest organizowane w Jarocinie od lat wydarzenie patriotyczne „Goń bolszewika goń”. Przy każdej renowacji lub remoncie różnych upamiętnień dbam, aby na nowych tablicach pojawiały się dokładne informacje o narodowości sprawców mordów, żeby jasne było, że to Niemcy, a nie jacyś hitlerowcy. Tak zrobiliśmy na mogile partyzantów oraz Żydów – dodaje wójt Walczak.

Wójt Jarocina jest znany z wielu inicjatyw dotyczących historii gminy, ale nie tylko. Po wielu różnych lokalizacjach (m.in. w Rzeszowie i Stalowej Woli), które nie doszły do realizacji, to w gminie Jarocin stanie pomnik Rzezi Wołyńskiej autorstwa Andrzeja Pityńskiego.

– Byłem inicjatorem powołania społecznego komitetu i postawienia w Jarocinie pomnika Rzezi Wołyńskiej – opowiada wójt Walczak. Dzięki jego zaangażowaniu opublikowane zostały też nazwiska osób zamordowanych przez Niemców podczas wojny, spalonych zabudowań, a także lista deportowanych przez Sowietów.

17 maja w gronie odznaczonych znalazł się również historyk i regionalista Dionizy Garbacz, wieloletni współpracownik „Sztafety”.

– Czułem się doceniony, że prezydent Polski odznaczył mnie tym medalem, tym bardziej, że ze Stalowej Woli takich osób było niewiele – powiedział „Sztafecie” Dionizy Garbacz. – Myślę, że doceniono przede wszystkim moją pracę twórczą, jako historyka Stalowej Woli i regionu. Zwłaszcza w zakresie utrwalania i przede wszystkim popularyzacji ruchów patriotycznych na tym terenie w czasach I wojny światowej, wojny bolszewickiej, II wojny światowej i czasów współczesnych, zwłaszcza okresu „Solidarności” – podkreślił odznaczony.