W dniach 2 i 3 czerwca do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Stalowej Woli zawitał Naukobus z warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Dzięki temu, jej uczniowie przez 2 dni mogli oglądać pasjonującą wystawę mobilną pt. „Eksperymentuj”, którą prezentowali doświadczeni edukatorzy. PSP nr 2 jest jedyną szkołą w powiecie, którą odwiedził Naukobus.

Wystawa „Eksperymentuj!” to angażujące eksponaty interaktywne. Pozwalają one na samodzielne doświadczanie praw nauki. Siedząc na wirującym krześle, zwiedzający mogą doświadczyć, jak w praktyce działa teoria zachowania momentu pędu, z trójwymiarowego modelu ludzkiego ciała dowiadują się, jak wyglądają i gdzie są umiejscowione ludzkie narządy, a łamigłówki są znakomitym treningiem dla ich mózgu.

Wyjazdy Naukobusu realizowane są w ramach wspólnego programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie.

– Dzieci mogą tu zobaczyć eksponaty, które zostały specjalnie zaprojektowane na potrzeby tej mobilnej wystawy, eksponaty dotyczą różnych zjawisk nie tylko z dziedziny przyrody. Mamy również stanowisko kryptologiczne z szyframi, mamy stanowisko gdzie sprawdza się siłę bicia serca. Już sześciolatki świetnie bawią się na tej wystawie. Starsze dzieci oraz młodzież również coś wynoszą dla siebie. Czy to satysfakcję z rozwiązanej szarady, logicznej zagadki czy też prawidłowego ułożenia organów we wnętrzu manekina. Mamy nadzieję, że taka wizyta zainspiruje dzieci do dociekać, pytań albo poszukiwań – mówił Piotr Michalczuk, edukator wystawy.

Ekspozycja była ciekawą atrakcją zarówno dla młodszych jak i starszych uczniów. Szkoła złożyła już kolejną aplikację, tym razem o przyjazd Planetobusa czyli mobilnego planetarium.