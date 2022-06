– Hołdując tej zasadzie członkowie Klubu Seniora AZYMUT postanowili zorganizować podopiecznym z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Podleśna Przystań” przy ul. Podleśnej w Stalowej Woli pogodny, pod każdym względem, bo aura również była naszym sprzymierzeńcem – Dzień Dziecka.

Nie jest to pierwsza tego typu inicjatywa Klubowiczów i Wychowankowie „Podleśnej Przystani” nie raz mieli okazję integrować się z seniorami z AZYMUTU, a to choćby przy okazji ostatnio zorganizowanej wycieczki do kolbuszowskiego skansenu, czy uczestnicząc w tematycznych wyjazdach oraz obozach i koloniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Hasło AZYMUT zawsze budzi miłe skojarzenia wśród dzieci i młodzieży, bo „rozrzut wiekowy” i w związku z tym prezenciki, z którymi przybili seniorzy do placówki musiały to uwzględnić, bo jak pójść do dzieciaków z pustymi rękami?

Wszyscy seniorzy ze zrozumieniem podjęli się organizacji i chętnie włączyli się w tegoroczne obchody Dnia Dziecka. Nie ma co ukrywać, nie wszyscy mamy wnuki na miejscu, a wspólna zabawa pozwoliła nam wczuć się w rolę babć i dziadków. Było to docenione przez dzieci, które chętnie włączały się do wspólnej zabawy, ciesząc się z otrzymanych drobiazgów.

Dzięki wizycie w Podleśnej Przystani seniorzy na nowo odnaleźli się jako dziadkowie, wczuwając się z radością w te role.

Wszyscy chętnie uczestniczyli we wspólnej zabawie, do której zachęcał i które aranżował duet wokalno-muzyczny „Malowani piosenką” – Celinka Skoczek i Stanisław Tunia.

Dzięki zespołowi muzycznemu dzieci mogły spróbować swoich sił oraz sprawdzić swoje możliwości i talenty w karaoke lub zaśpiewać ulubione szanty. Nie zabrakło pana, który oferował watę cukrową, zabaw malowania farbami na folii czy gier zespołowych w piłkę.

Fantastycznie młodzież odnalazła się, jako „obsługa” grilla z kiełbaskami, które serwowała uczestnikom spotkania.

To był wyjątkowy dzień dla wszystkich biorących udział w pikniku. Seniorzy mieli szczęście i przywilej okazać dzieciom ciepłe serca, a przy okazji okazało się, że różnica wieku nie stanowi przeszkody i nie jest barierą dla okazywania sobie serdeczności i uczuć na jakie zasługują i ich oczekują wszystkie dzieci, ale także i seniorzy.

Czytaj również:

Stalowowolskie dzieciaki hucznie świętowały