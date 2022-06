Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Nisku, wraz z przedstawicielem Straży Leśnej Nadleśnictwa Rozwadów, zatrzymali sprawcę kradzieży drewna. 51-letniemu mieszkańcowi gminy Jarocin grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W ubiegły piątek, 27 maja, dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Nisku, podczas wykonywania czynności służbowych, uzyskał informację o nielegalnym wyrębie i kradzieży drzewa z lasu. Policjant postanowił od razu sprawdzić tą informację, powiadamiając o tym fakcie Nadleśnictwo Rozwadów oraz dyżurnego swojej jednostki.

Na miejscu dzielnicowy, wspólnie z pracownikami straży leśnej, zauważyli pozostawione dwa ciągniki rolnicze, w tym jeden bez tablic rejestracyjnych oraz wóz, na którym znajdowało się złożone drewno. Wokół pojazdów leżało kilkanaście sztuk ściętego drewna sosnowego, przygotowanego do załadunku.

Podczas patrolowania terenu, na jednej z leśnych dróg, dzielnicowy i przedstawiciel Straży Leśnej zauważyli mężczyznę, który popijał piwo stojąc przy taczkach, na których leżała pilarka spalinowa. Mężczyzna, w trakcie rozmowy z dzielnicowym, przyznał się do wycinki drzew. Drewno zostało zabezpieczone przez Straż Leśną, a 51-letni mieszkaniec gminy Jarocin trafił do policyjnego aresztu. Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

