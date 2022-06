2 czerwca strażacy OSP Stalowa Wola w okolicach mostu w Brandwicy wyłowili z Sanu ciało kobiety. – Dziś w trakcie poszukiwań na rz. San odnaleźliśmy ciało osoby poszukiwanej. Z pomocą zastępu z JRG 2 Stalowa Wola podjęliśmy ciało z wody i przetransportowaliśmy na brzeg. Ciało zostało przekazane Policji, która pracowała pod nadzorem Prokuratury – informują strażacy z OSP Stalowa Wola.

Niewykluczone, że wyłowione ciało to zaginiona mieszkanka Kłyżowa. 65-letnia kobieta 8 lutego 2022 r. wyszła z domu i już do niego nie wróciła. Poszukiwania nie przyniosły rezultatu, aż do teraz…

Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.